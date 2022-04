Un bărbat a găsit pe o bancă un câine, cu un bilet lângă el. Când a citit mesajul, omul a făcut o descoperire neașteptată

Nu în fiecare zi se întâmplă să vezi un câine stând cuminte pe o bancă, având un bilet lângă el. Fix asta a atras atenția unui bărbat, care a luat hârtia și, când a citit mesajul, a făcut o descoperire complet neașteptată, ce l-a emoționat din plin.

Un copil a decis într-o zi să își abandoneze câinele pe o bancă dintr-un parc. Cel mic, pe nume Boston, a lăsat lângă patruped un bilet scris chiar de el, apoi a plecat.

Nu a durat mult și un bărbat a observat cățelul stând cuminte pe bancă. S-a apropiat și a laut hârtia, ca s-o citească. Nu mica i-a fost surpriza atunci când a descoperit mesajul.

„Bună, te rog adoptă-mă. Mă numesc Max. Te rog să adopți acest mic câine și să ai mare grijă de el. Mă doare foarte mult să îl las aici, dar am luat această decizie fiindcă familia mea se poartă mereu foarte urât cu el și îi face rău. Mă doare și mă face să fiu trist să îl văd așa, cum suferă, în condiițile astea rele. Așa că, dacă citești acest mesaj și simți asta, te rog adoptă-l și ai grijă de el. Dacă nu poți face asta, lasă biletul lângă câine, pentru ca și alții să îl poată citi și poate cineva îl va lua acasă. Mulțumesc!”, scria pe biletul lăsat de copil lângă câine, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Întâmplarea a avut loc în Ciudad de Mexico (Mexic), dar a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea. Animalul a ajuns la un adăpost pentru protecția animalelor și cei de acolo s-au asigurat că este sănătos.

Au trecut doi ani de la întâmplare și câinele se află în continuare în grija celor de la adăpost, care fac tot posibilul să îi asigure o viață liniștită și plină de iubire. Totuși, deocamdată nu s-a găsit un adoptator potrivit pentru el, însă reprezentanții asociației ce se ocupă de protecția animalelor susțin că se depun eforturi pentru a găsi un stăpân suficient de responsabil și potrivit pentru cățelul abandonat pe o bancă. Totuși, de la cățelușul speriat de atunci, Max este astăzi un câine mult mai fericit și bine îngrijit.

