A găsit o creatură și a crezut că e un pui de dragon. Ce era, de fapt, vietatea cu ochii mari, ”aripi” și coada lungă

Nu este pentru prima dată când Roman Fedortsov descoperă vietăți ciudate. El a găsit inclusiv o creatură portocalie care aduce cu o ciupercă, un pește cu o înfățișare bizară și o altă viețuitoare care semăna cu o gogoașă.

De această dată, Ramon a găsit un pește lung, despre care prietenii lui au crezut că e un pui de dragon. Bărbatul pescuia în Marea Norvegiei când l-a găsit și după a distribuit o imagine a capturii sale.

La descrierea imaginii, Roman a notat: „Doar un citat – „Un lucru este să urmărești ceva fără nume, dar cu totul altceva să-l găsești” – G.F. Lovecraft”.

Postarea a strâns peste 22.000 de aprecieri și internauții au fost uimiți de ”fiara” cu aspect bizar.

Un internaut a spus: „Mi se pare că seamănă puțin cu un dragon proaspăt eclozionat. Lol”.

„Cred că îi lipsesc încă două capete”, a spus o altă persoană. Altcineva s-a întrebat: „Cum se numește această minune?”

"Este mai bine să privești astfel de creaturi de departe. Într-adevăr, adâncurile mării sunt necunoscute", a comentat un alt utilizator.

Creatura a fost identificat ca fiind o Chimera pătată, un pește cartilaginos cunoscut și sub numele de „rechin fantomă”.

Peștele chimeră pătată are lungimea corpului de până la 95 cm și greutatea de 2-6 kg. Ca aspect general, corpul este alungit, capul disproporționat de mare, coada filiformă.

Botul vietății are o proeminență în formă de con, gura este orientată în jos, dotată cu un număr mic de dinți ascuțiți, mari și puternici, pielea este netedă, alunecoasă și lipsită de solzi.

