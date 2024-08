El are 56, ea 27 ani și povestea lor a început când bărbatul avea deja 5 iubite. Cum a continuat: ”E mai tânără decât fiica mea”

Joyceline și Dino formează un cuplu controversat, iar povestea lor de iubire a început când bărbatul avea deja mai multe iubite.

Joyceline, 27 de ani, l-a cunoscut pe Dino, în vârstă de 56 de ani, după ce acesta i-a scris în legătură cu afacerea ei.

"El căuta literalmente produse croșetate pentru trei dintre iubitele lui!" Dar când Dino a întâlnit-o pe Joyceline în viața reală, s-a asigurat curând că ea este singura femeie din viața lui: "Am știut că există chimie, am știut că există"

Curând, cei doi s-au căsătorit și s-au mutat împreună. Cu toate acestea, diferența de vârstă dintre ei îi face pe mulți să comenteze și să-i critice. Joyceline este adesea acuzată că este un sugar baby.

Dino spune că "trăiește cea mai frumoasă viață" de când s-a căsătorit cu Joyceline, după ce i-a trimis un mesaj pe social media pentru a face rochii pentru "trei dintre prietenele sale”.

El se declară ”un bărbat mai fericit ca niciodată" și a povestit cum este să se întâlnească cu o femeie mai tânără decât fiica sa și cum a aflat familia sa despre căsătoria lor de pe rețelele de socializare.

Cei doi, între care există o diferență de vârstă de 29 de ani, trebuie să îndure adesea critici, dar spun că "opiniile nu contează pentru noi și nu vor conta niciodată", deoarece se "satisfac" reciproc și "depun constant eforturi în relație". "Am un soț grijuliu care are buzunare adânci - am totul", a spus Joyceline.

Cu toate acestea, prima lor întâlnire a fost mai mult decât obișnuită. Dino, din SUA, care recunoaște că a avut relații deschise în trecut, i-a trimis un mesaj femeii cu privire la afacerea ei. Avea nevoie ca ea să confecționeze rochii "pentru trei" dintre cele "cinci prietene ale sale", a declarat Joyceline pentru canalul de YouTube Love Don't Judge.

După ce au vorbit o vreme, Dino i-a spus lui Joyceline că ar putea să o ajute să își extindă afacerea în SUA și a întrebat-o dacă vrea să vină acolo. Dar când Dino a întâlnit-o pe Joyceline în viața reală, s-a asigurat că ea este singura femeie din viața lui.

Curând s-au căsătorit și mutat împreună în Puerto Rico, după care în Caraibe.

"Trăim cea mai frumoasă viață a noastră", a spus Dino. Cuplul s-a căsătorit în secret și plănuia să viziteze familia bărbatului din Florida pentru a le spune despre nunta lor. Cu toate acestea, planul lor nu a funcționat când Dino a postat "din greșeală" vestea pe Facebook și familia sa a văzut, inclusiv fiicele sale Antonette și ZaZa.

Antonette a mărturisit că primul lor gând despre căsătoria tatălui ei cu Joyceline a fost "sper că este mai în vârstă decât mine". Dar acum o acceptă pe soția tatălui ei, deoarece "au avut o conversație destul de bună" după prima întâlnire. "M-am gândit că s-ar potrivi în familia noastră pentru că este interesantă și inteligentă", a adăugat ea.

