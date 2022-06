El are 83 ani, iar ea are 35 ani. Toți cred că sunt bunic și nepoată, dar ei se iubesc ca în filme

Alberto Cormillot, un bărbat în vârstă de 83 ani, care e nutriționist de profesie, a povestit cât de greu este să își privească fiul de doar câteva luni, știind că nu o să îl vadă ajungând adult. În prezent, el încearcă să îi ofere micuțului său cât mai multe amintiri pentru a fi convins că acesta nu o să îl uite după ce nu va mai fi.

El are 83 ani, iar ea are 35

Alberto este căsătorit cu o femeie în vârstă de 35 ani, Estefania Pasquini. Ea a urmat un tratament de fertilitate pentru a reuși să rămână însărcinată cu iubitul ei. În ciuda faptul că iubitul ei are o vârstă înaintată, Alberto reușește să fie foarte implicat în creșterea copilului săi.

Citește și: Pentru ei, vârsta e doar un număr. Toți cred că sunt bunic și nepoată, dar doar ce s-au logodit. Cum arată bărbatul

Fiul său, Emilio, este extrem de răsfățat de părinții săi care îi fac toate poftele.

“Sunt conștient că nu o să trăiesc la infinit. Micuțul ăsta e aici și eu o să apuc să îl acompaniez în viață doar pentru o scurtă perioadă de vreme. Până se va întâmpla să nu mai fiu, plănuiesc să mă bucur de fiecare zi la maximum și să îmi fac planuri pe termen scurt. Asta înseamnă că mă bucur din plin de fiecare zi”, spune Alberto, potrivit The Sun.

Proaspătul tătic speră să reușească să îl facă pe fiul său să nu îl uite niciodată, mai ales când își va putea vedea tatăl doar în fotografii. Pentru că se gândește mereu la viitor, Alberto îi lasă tot felul de mesaje vocale fiului său Emilio pe care acesta să le înțeleagă într-o zi, când va crește mai mare.

Ce planuri au pentru bebelușul lor de 9 luni

“Chiar dacă acum e doar un bebeluș, el are deja un telefon mobil cu WhatsApp instalat unde îi las adesea mesaje vocale și îi trimit video-uri. Încerc să nu dramatizez, doar înregistrez ce se întâmplă în viețile noastre”.

Citește și: Diferența de vârstă dintre ei nu a stat în calea fericirii lor. Ea ar fi putut ușor să îi fie bunică. Care e legătura dintre ei

Alberto mai are doi fii, pe Adrian și Renee, care sunt deja adulți, și 3 nepoate. Din nefericire, prima lui soție, Monika Arborgast, a murit în 2017, iar Alberto are acum o iubită cu 48 ani mai tânără decât el. Bărbatul are o poveste de viață cutremurătoare. El a fost diagnosticat în 2012 cu cancer de colon, dar datorită tratamentelor și operațiilor, el a reușit să scape.

Fiul său, Emilio, are acum 9 luni, dar Alberto vrea să îl învețe de mic chineză și cum să cânte la orgă. El și tânăra lui iubită se gândesc constant la viitorul micuțului lor.

“Nu știu dacă va vorbi în chineză în viitor, dar măcar știm că am încercat”, a povestit Alberto.

Bărbatul în vârstă de 83 ani a scris peste 100 de lucrări științifice și are peste 50 de cărți publicate, fiind un medic de succes.

Concurenţii de la Insula Iubirii, decizie radicală înainte de încheierea testului ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY