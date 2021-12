El e tânărul care nu are pic de grăsime în corp, indiferent ce ar mânca. Toți se uită ciudat la el când îl văd. Cum arată

Dylan Lombard are vârsta de 18 ani și este dni Glasgow, Scoția. Când a venit pe lume, acesta părea un bebeluș perfect normal. Când a împlinit un an și jumătate, părinții au început să observe faptul că băiatul slăbește din ce în ce mai mult. După numeroase analize și investigații, medicii au venit cu o veste dureroasă.

Băiatul a fost diagnosticat cu o boală extrem de rară, ce îi împiedică organismul să asimileze grăsimile. De aceea, adolescentul are o înfățișare ce pentru mulți pare ciudată.

Cum arată tânărul care nu are pic de grăsime în corp și de ce se uită toți ciudat la el

Dylan Lombard a fost un copil ca oricare altul și venirea sa pe lume a adus părinților săi un imens motiv de bucurie. Totuși, când avea un an și jumătate, familia a observat că bebelușul începe să slăbească pe zi ce trece tot mai mult. Îngrijorați, părinții au mers cu el la medic și, după multe investigații și analize complexe, doctorii au ajuns la concluzia că băiatul suferă de o afecțiune extrem de rară numită hipoplazie mandibulară, diagnosticată la doar 12 alte persoane din întreaga lume. Boala împiedică organismul să asimileze și să depoziteze grăsimile, ceea ce duce la subțierea pielii, formarea unui maxilar de mici dimensiuni și chiar la pierderea auzului.

Din cauza modului în care arată, mulți dintre oameni îl privesc ciudat, lucru ce l-a afectat extrem de mult pe tânărul din Scoția.

„A fost foarte greu de-a lungul timpului să văd cum se holbează lumea la mine, să văd oamenii cum râd de mine și cum mă tratează diferit. Am învățat totuși să nu mă las afectat, pe măsură ce am crescut. Stau doar în preajma celor care mă susțin și care mă iubesc pentru cine sunt, nu pentru cum arăt. Acest sentiment este unic”, a mărturisit Dylan Lombard, potrivit celor de la dailyrecord.co.uk.

Dorind să ajute și alți oameni să înțeleagă și să accepte mai ușor această boală, scoțianul publică adesea mesaje prin care vrea să arate cât de important este ca oamenii să renunțe la prejudecățile legate de bolnavii care arată diferit.

„Sunt într-o etapă a vieții în care vreau să-i fac pe cei din jur să înțeleagă totul despre această boală, să se educe. Îmi place să-mi spun povestea, să mă conectez cu persoane din întreaga lume, acest lucru îmi dă putere și încredere”, a mai explicat tânărul.

Dylan Lombard, tânărul care nu are deloc grăsime în corp și arată ciudat pentru mulți, consider că fiecare om are puterea și datoria de-a deveni cea mai bună versiune a sa, indiferent de situație.

„Nu ar trebui să ne fie teamă de ceea ce suntem, contează să facem ceea ce ne face fericiți în viață. Cheia este perseverența și dorința de-a nu renunța niciodată”, a mai adăugat acesta.

Pentru mulți, tânărul care nu are pic de grăsime în corp este o adevărată inspirație că oamenii pot trăi fericiți și pot face lucruri mărețe, chiar și în prezența unui boli dificile sau rare.

