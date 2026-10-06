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Elon Musk a câștigat 65 de miliarde de dolari într-o singură zi. La cât a ajuns averea celui mai bogat om din lume

Averea lui Elon Musk a crescut luni cu 65 de miliarde de dolari, ajungând la 1,04 trilioane de dolari. Acțiunile SpaceX au crescut cu 13% de la începutul lunii octombrie, în timp ce Tesla a înregistrat o creștere de 6,7%, fiind pentru prima dată când averea lui ajunge din nou la 13 cifre.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Marti, 06 Octombrie 2026, 22:14 | Actualizat Marti, 06 Octombrie 2026, 22:26
Elon Musk este din nou trilionar | Profimedia
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Elon Musk este din nou trilionar. Averea celui mai bogat om din lume a crescut luni cu 65 de miliarde de dolari, ajungând la 1,04 trilioane de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

Creșterea averii sale a venit după ce au crescut acțiunile SpaceX și Tesla pe care le deține. Acțiunile SpaceX au crescut cu 13% de la începutul lunii octombrie, iar cele ale Tesla cu 6,7%, scrie business-standard.com.

Elon Musk este din nou trilionar

Este pentru prima dată în ultimele trei luni când averea lui Elon Musk trece din nou de 1 trilion de dolari. Devenise primul om din lume care ajunsese la o avere de peste 1 trilion de dolari în luna iunie, după ce SpaceX a înregistrat o creștere spectaculoasă în urma listării sale pe piață printr-o ofertă publică inițială (IPO).

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Elon Musk și-a pierdut rapid statutul de trilionar, după ce acțiunile SpaceX au început să scadă, pe fondul îngrijorărilor legate de valoarea foarte mare la care era evaluată compania.

Până la sfârșitul lunii iulie, averea lui Elon Musk scăzuse cu peste 600 de miliarde de dolari față de valoarea maximă atinsă anterior. Scăderea a fost atât de mare încât depășea averea oricărei persoane care apăruse vreodată pe lista Bloomberg a celor mai bogați 500 de oameni din lume, cu excepția lui Elon Musk însuși.

Ce a dus la câștigarea celor 65 de miliarde de dolari într-o singură zi

Luni, analiștii de la Morgan Stanley au spus că SpaceX este una dintre cele mai accesibile modalități prin care investitorii pot profita de potențialul de creștere al industriei spațiale și al sectorului de informații.

Declarația a contribuit la creșterea acțiunilor SpaceX, care au recuperat 58% față de minimul înregistrat în august.

Săptămâna trecută, Tesla a raportat, de asemenea, vânzări mai mari decât se așteptau analiștii în al treilea trimestru.

Potrivit Bloomberg, acțiunile SpaceX și Tesla deținute de Elon Musk reprezintă peste 98% din averea sa totală.

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