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Cum a ajuns Elon Musk primul trilionar al lumii. La ce sumă se ridică, de fapt, averea sa

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume dacă evaluarea SpaceX va atinge nivelurile estimate de investitori. Averea fondatorului Tesla și SpaceX se apropie de un prag fără precedent în istoria modernă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 15:20 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 15:21
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Cum a ajuns Elon Musk primul trilionar al lumii. La ce sumă se ridică, de fapt, averea sa | Getty Images
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Elon Musk ar putea intra în istorie drept primul trilionar al lumii, în cazul în care valoarea companiei SpaceX va atinge nivelurile estimate de investitori după listarea la bursă. Deși scenariul este încă unul ipotetic, analiștii susțin că averea fondatorului Tesla și SpaceX s-ar putea apropia sau chiar depăși pragul simbolic de 1 trilion de dolari, un nivel care până de curând părea imposibil de atins.

Cum a ajuns Elon Musk primul trilionar al lumii

Ascensiunea financiară a lui Musk a fost una spectaculoasă. În urmă cu doar șase ani, averea sa era estimată la mai puțin de 25 de miliarde de dolari. Astăzi, magnatul este deja considerat cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 696 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index.

O mare parte din această creștere se datorează succesului companiilor sale, în special Tesla și SpaceX. Dacă evaluările actuale ale SpaceX se vor confirma pe piață, participația de aproximativ 42% deținută de Musk în companie ar putea valora sute de miliarde de dolari.

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Potrivit estimărilor vehiculate în mediul financiar, SpaceX ar putea ajunge la o evaluare de aproximativ 1,77 trilioane de dolari. În acest scenariu, participația lui Musk ar fi evaluată între 743 și 866 de miliarde de dolari. Adăugând valoarea celorlalte active și companii pe care le controlează, averea sa totală s-ar putea apropia de pragul de 1 trilion de dolari.

La ce sumă se ridică, de fapt, averea sa

Pentru a înțelege dimensiunea unei asemenea averi, organizația britanică Oxfam a oferit un exemplu sugestiv: dacă o persoană ar cheltui un milion de dolari în fiecare zi, i-ar lua aproximativ 2.740 de ani pentru a cheltui un trilion de dolari.

În prezent, Musk se află la mare distanță de ceilalți miliardari ai lumii. Potrivit clasamentelor financiare, averea sa este de peste două ori mai mare decât cea a multor antreprenori care ocupă locurile următoare în topul celor mai bogați oameni ai planetei.

Specialiștii în economie subliniază că apariția unui trilionar ar reprezenta un moment fără precedent în istoria modernă. Deși au existat personaje istorice extrem de bogate, precum marii industriași ai secolului al XIX-lea, raportat la dimensiunea economiei actuale, o avere de un trilion de dolari ar reprezenta o concentrare a capitalului rar întâlnită până acum.

Rămâne de văzut dacă Elon Musk va deveni oficial primul trilionar al lumii, însă un lucru este cert: ascensiunea sa financiară continuă să redefinească limitele bogăției în era modernă.

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