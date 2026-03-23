Elon Musk ar fi indus în eroare investitorii Twitter. Cum ar fi cumpărat compania cu 44 de miliarde de dolari

Potrivit unui nou proces, Elon Musk ar fi indus în eroare investitorii Twitter legat de achiziționarea companiei pentru suma de 44 de miliarde de dolari.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 14:27 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 14:30
Elon Musk ar fi influențat prețul companiei Twitter | Getty Images

Un juriu din California a decis că Elon Musk a indus în eroare investitorii Twitter înainte să cumpere compania pentru 44 de miliarde de dolari.

Daunele cerute de reclamanți se ridică la suma de 2.6 miliarde de dolari, scre CNBC.

Procesul Pampena v. Musk a fost intentat în octombrie 2022, după ce Musk a cumpărat compania Twitter la un preț de 54.20 de dolari per acțiune.

Ulterior, a redenumit compania în X, înainte să o combine cu firma sa de inteligență artificială xAI, și cu SpaceX.

Elon Musk ar fi indus în eroare investitorii Twitter

„Acesta e un exemplu excelent despre ce nu ai voie să îi faci investitorului obișnuit. Oameni care au fonduri de economii, copii, fonduri de pensii, profesori, pompieri, asistente,” a declarat Joseph Cotchett, avocatul investitorilor Twitter. „Despre asta a fost acest caz. Nu a fost despre Musk. A fost despre întreaga operațiune.”

„Considerăm verdictul de astăzi, în care juriul a decis atât în favoarea, cât și împotriva reclamanților și a constatat că nu a existat o schemă de fraudă, ca un obstacol minor. Așteptăm cu interes să obținem dreptate în apel,” au scris avocații lui Musk, de la firma Quinn Emanuel, într-un email.

După ce Musk a făcut oferta de cumpărare a Twitter în aprilie 2022, atitudinea sa față de tranzacție s-a deteriorat rapid. Miliardarul a exprimat îndoieli cu privire la nivelul declarat de boți, spam și conturi false de pe platformă.

În luna următoare, Musk a scris pe Twitter că achiziția sa e „temporar în așteptare” până când directorul general al companiei va putea demonstra că nivelul conturilor false e în jur de 5%, așa cum fusese raportat în documentele depuse la SEC.

Tweet-urile și comentariile sale au dus la scăderea acțiunilor Twitter cu aproape 10% într-o singură sesiune. Juriul a deliberat timp de 4 zile și a constatat în unanimitate că tweet-urile lui Musk din 13 și 17 mai au fost în mod semnificativ false sau înșelătoare.

Declarațiile lui Elon Musk au afectat prețul companiei

Foștii acționari ai Twitter, inclusiv investitori individuali, au susținut că declarațiile lui Musk au făcut parte dintr-o strategie de a presa consiliul de administrație să vândă compania la un preț mai mic decât oferta inițială.

Ei au afirmat că acesta era motivat de scăderea acțiunilor Tesla, ceea ce l-ar fi obligat să vândă mai multe acțiuni decât intenționa pentru a finanța achiziția.

Reclamanții au spus că au vândut acțiuni sub prețul de 54.20 de dolari, ca reacție la declarațiile lui Musk din mesaje și interviuri. Valoarea despăgubirilor potențiale se bazează pe estimări ale experților privind impactul schimbărilor de poziție ale lui Musk asupra prețului acțiunilor în perioada analizată.

Avocații investitorilor Twitter au spus că va dura aproximativ 90 de zile până la stabilirea procedurii de administrare a cererilor, după care vor mai trece câteva luni până când autoritățile vor procesa cererile, iar investitorii vor începe să recupereze o parte din pierderi.

Avocații lui Musk au susținut că declarațiile clientului lor s-au bazat pe îngrijorări legitime legate de boți, spam și conturi false pe Twitter și nu constituie fraudă financiară sau o schemă de manipulare a prețului acțiunilor.

Juriul a concluzionat că, deși Musk a făcut declarații false și înșelătoare care au afectat unii acționari Twitter, el nu a desfășurat o schemă concretă de fraudare a investitorilor.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

