Face 10.000 de dolari pe săptămână cu bijuterii pentru o parte bizară a corpului. Unde ascunde diamantele pe trupul clienților

Jaye începe realizarea bijuteriilor neobișnuite cu un mulaj al dinților clientului, după care îl umple cu ghips. Cu această formă de ghips, Jaye realizează un alt mulaj, din ceară, ce, mai apoi, e transformat în metal.

”Înainte să fac bijuterii, lucrurile din viața mea nu mergeau foarte bine,” a declarat el într-un documentar realizat de canalul YouTube Truly. ”Aveam probleme, se puteau întâmpla multe lucruri.”

”Am decis că vreau să fac grills în 2017. Am un verișor care făcea grills în acea perioadă și am văzut ce făcea și am vrut să-l ajut să facă asta.”

”După ce am început să fac bijuterii, au dispărut și problemele din viața mea,” a continuat el. ”Cred că cel mai mult, într-o săptămână, am făcut 10.000 de dolari. Îți vin mulți bani în industrie, dar trebuie să înveți să gestionezi totul.”