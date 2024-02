Nicole Christine a călătorit peste 3.000 de kilometri pentru o primă întâlnire. Aceasta a avut parte de o surpriză de proporții.

Nicole Christine are 30 de ani, este director de marketing și a apelat a o aplicație de întâlniri. Aceasta a călătorit peste 3.000 de kilometri pentru a-l întâlni pe bărbatul cu care a vorbit online.

Femeia care a călătorit peste 3.000 de kilometri pentru o întâlnire romantică. Ce s-a întâmplat când și-a văzut partenerul

Potrivit New York Post, Nicole a călătorit peste 3.000 de kilometri pentru a se întâlni cu un bărbat pe care l-a întâlnit prin intemediul unei aplicații. Aceștia au vorbit timp de o săptămână, după care femeia a hotărât să călătorească din Charlotte, North Carolina, până în Parl City, Utah.

Inițial, Nicole nu considera că bărbatul este interesat de ea, însă a riscat și i-a propus să iasă împreună la o întâlnire.

Cei doi au ales să se vadă la jumătatea distanței dintre statele în care locuiesc și asta la doar câteva zile de la primele discuții.

Astfel că, prima lor întâlnire a durat, de fapt, patru nopți. Cei doi s-au răsfățat la cine romantice, sesiuni de cumpărături și schi.

Nicole a declarat că totul a decurs minunat, chiar perfect, iar cei doi planifică deja a doua întâlnire: „Întâlnirea a decurs perfect, ne-am simțit foarte bine. Nu am avut niște așteptări prea mari. Amândoi am fost deschiși. Nu am vrut să ne îndreptăm atenția spre un deznodământ anume. Vor mai fi cu siguranță și alte călătorii și vom continua să ne vedem fără alte presiuni.”

Nicole și bărbatul din Utah erau cunoștințe vechi

Nicole a povestit și cum au început să vorbească. Aceasta a apelat la aplicația de întâlniri și, în timp ce căuta un posibil partener, i-a apărut fotografia bărbatului.

Cei doi se știau de nouă ani, însă nu mai conversaseră de foarte mult timp. După ce bărbatul i-a apreciat fotografiile, Nicole i-a trimis un mesaj, iar cei doi au început să discute.

„Nu credeam că mai simte ceva pentru mine, însă mi-a arătat că este încă interesat”, spune ea.

Astfel că, după câteva zile în care au vorbit prin intermediul aplicației respective, Nicole și partenerul său au plănuit să se întâlnească în Park City pe 31 ianuarie 2024.

„Își renova apartamentul, așa că oricum plănuia să plece. (...) Eu călătoresc tot timpul, așa că mi-a făcut plăcere să mă urc iar în avion”, explică tânăra.

Nicole avea și un plan B, în cazul în care întâlnirea nu ar fi fost una reușită. Având prieteni în statul respectiv, ea plănuia să petreacă timp cu ei.

Cei doi au ales o locație în care nu au avut timp să se plictisească. S-au bucurat de piscine încălzite, de sesiune de schi și de cumpărături.

„Am avut parte de niște cine minunate. De asemenea, eu am lucrat remote, iar în acele momente el schia”, mai adaugă ea.

Aceasta s-a întors în Charlotte pe 4 februarie 2024, după câteva zile minunate petrecute alături de o persoană care i-a stârnit interesul.

„Ne-am simțit bine unul în compania celuilalt. (...) Aceste zile au trecut foarte repede. Nu a fost nimic diferit de viața de zi cu zi, doar că într-o locație pitorească. Nu a fost deloc nevoie să apelez la planul B. Ne-am despărțit simțind că am făcut exact ceea ce ne doream”, relatează Nicole.

Femeia a mărturisit că se vor revedea, însă vor fi deschiși către alte relații din cauza distanței dintre domiciliile lor: „Ne vom revedea la timpul potrivit.”