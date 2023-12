Edward Sanda, despre prima întâlnire cu Pavel Stratan: „Mă așteptam la ce e mai rău”. De ce i-a fost frică de socrul lui

Edward Sanda a dezvăluit cum a decurs prima întâlnire dintre el și Pavel Stratan, tatăl soției sale. Iată ce destăinuiri a făcut cântărețul!

Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au cunoscut pe vremea când ea avea doar 15 ani, iar cântăreața spune că a fost dragoste la prima vedere. Câțiva ani mai târziu, în anul 2021, cei doi aveau să se căsătorească, iar de atunci sunt de nedespărțit. Iată, însă, cum a reacționat Pavel Stratan când a aflat despre relația lor!

Ce a spus Edward Sanda despre prima întâlnire cu Pavel Stratan, tatăl Cleopatrei: „Aveam mari emoții”

Cleopatra Stratan a fost unul dintre cei mai celebri copii din industria muzicală. Fiica lui Pavel Stratan a făcut furori de la o vârstă fragedă și a rămas în amintirea românilor cu celebra piesă „Ghiță”.

Anii au trecut, iar fetița de atunci a devenit o femeie în toată regula. Destinul i l-a scos în cale pe Edward Sanda, cu care a scos și o piesă și care avea să îi devină, între timp, soț. Ulterior, fosta concurentă de la America Express a mărturisit că l-a manifestat pe tânărul cântăreț, dar și relația pe care o are cu el.

Dar pentru că Cleopatra Stratan avea doar 15 ani pe vremea când s-a cunoscut cu Edward Sanda, băiatul a trebuit să aibă de-a face și cu tatăl ei, renumitul Pavel Stratan.

Fostul concurent de la America Express a recunoscut că la prima întâlnire cu viitorul său socru a avut marii emoții, așteptându-se la tot ce e mai rău, din cauza imaginii dure a cântărețului de peste Prut.

„La prima întâlnire oficială cu Pavel Stratan am avut mari emoții, dar a fost foarte ok. Eu nu știam cum o să reacționeze și ce o să îmi zică. Mă așteptam la tot ce e mai rău. Nici nu îmi aduc aminte dacă am zis ceva, dar el a spus că e de acord cu relația noastră, că ne susține.”, a spus Edaward Sanda, citat de Fanatik.

Edward Sanda a cerut-o în căsătorie pe Cleopatra Stratan, când ea a împlinit 18 ani

Însă, contrar așteptărilor, Edward Sanda a precizat că Pavel Stratan a reacționat bine și s-a arătat încântat de planurile lor serioase.

Edward Sanda a cerut-o de soție pe Cleopatra Stratan chiar în ziua în care aceasta a împlinit 18 ani. „Complice” și ajutor i-a fost chiar mama lui, alături de care a umblat prin foarte multe magazine în căutarea inelului perfect.

„A fost o nebunie, am intrat, cred, în toate magazinele, chiar și de câte cinci-șase ori, pentru că îmi doream să găsesc acel inel perfect pentru ea. Am trăit ceva emoții și în privința dimensiunii, pentru că nu am avut cu mine un alt inel de model și nu știam exact mărimea. Dar s-a potrivit perfect!”, adaugă Edward Sanda, citat de europafm.ro.