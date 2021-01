Loredana Chivu, imagine în care poartă un costum de baie mult prea mic pentru formele ei voluptoase. Diva a făcut furori pe plajă

Ce operații estetice are Loredana Chivu

Anul trecut Loredana Chivu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, ca urmare a complexelor pe care le-a avut.

Citește și: Vedete din România înainte și după operații estetice. Ele au recunoscut că au apelat la chirurgia plastică

„Am avut complexe legate de modul în care arătam. Am fost nemulţulită de mărimea sânilor, mi-am pus silicoane pentru că nu aveam sâni. Mărimea sânilor a fost principalul meu complex (...) Am suferit o intervenţie chirurgicală la nas în principal pentru că nu puteam respira iar dacă tot mi-am rezolvat problema cu respiraţia, am umblat puţin şi la estetică (...) Toată lumea mă întreabă dacă am faţete, nu am faţete, în schimb am acid hialuronic în buze (...) Sunt prima Din România care şi-a injectat fundul, deşi aveam un fund mare, îl voiam şi mai bombat (...) Când am intrat în showbiz m-am lovit de un val de critici pe care nu am ştiut să le gestionez şi am intrat în depresie. Am realizat că dacă eu nu mă ajut, nu mă ajută nimeni (...) Mă gândesc deja la alte operaţii. După ce voi avea doi-trei copii o să-mi fac o liposucţie. E important să rămânem frumoase atât pentru parteneri cât şi pentru noi” a povestit Loredana Chivu pentru Antena Stars, potrivit Spynews.