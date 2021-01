Kimberley Garner, apariție incendiară pe plaja din Miami. Costumul de baie minuscul care a atras atenția tuturor

După ce Kimberley a atras atenția tuturor cu rochia ei roșie, a dezvăluit și costumul minuscul de desesubt, un bikini cu un tipar roz, galben, alb și maro.

Cum își petrece Kimberley Garner vacanța exotică

În țara ei natală, Marea Britanie, există momentan reguli stricte privind pandemia, ce previn călătoriile, însă multe celebrități au încâlcat restricțiile.

Deși Garner se află în altă țară, a publicat un mesaj în care a vorbit despre planurile sale de vacanță și cum se protejează.

”Sunt aici, dar sunt foarte, foarte strictă. Văd oamenii care se înghesuie și merg la petreceri, dar nu simt ca e okay pentru mine,” a scris ea.

”Nu am mers la petreceri și am refuzat invitațiile prietenilor pentru că eu nu cred ca e bine să mergi într-o mulțime - nu e okay momentan,” a continuat ea.

”Sunt foarte norocoasă să pot sta la soare și afară și chiar prețuiesc asta în totalitate, dar nu voi trăi normal pentru că nu e normală lumea în acest moment.”

”Chiar mă gândesc la toți de acasă acum, e nașpa, vă rog să fiți curajoși, vă rog să fiți blânzi unii cu alții.”

Kimberley Garner a fost înconjurată recent și de zvonuri privind viața sa amoroasă, pe care o ține, de obicei, departe de camere.

Ea a fost surprinsă recent alături de un bărbat misterios, ce a acompaniat-o și în vacanța de Crăciun din Barbados.

Garner a recunoscut în trecut că a ieșit dintr-o relație dificilă și și-a încurajat fanii să nu stea în relații dacă nu își doresc cu adevărat acest lucru, scrie Daily Mail.

Deși nu a discutat zvonurile, Kimberley Garner a declarat recent pentru fanii ei de pe Instagram că și-a ”schimbat atitudinea anul ăsta, la tot, inclusiv sănătate”.