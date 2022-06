Femeia care nu își amintește nimic din ultimii 23 ani. De ce boală suferă și ce face iubitul ei în fiecare zi. "Cred că am 6 ani"

Femeia uită la finalul fiecărei zile ce a trăit în ziua anterioară, având o memorie foarte scurtă. Pentru ea, fiecare zi e la fel pentru că trebuie să învețe din nou cine sunt persoanele din jurul său și, mai ales, cine e ea.

Femeia suferă de amnezie și se trezește adesea crezând că are doar 6 ani, că e un copil, și crede că soțul ei e un pedofil care a răpit-o. Ea nu știe cine e bărbatul lângă care se trezește, deși cei doi sunt logodiți. Chloe suferă de o boală foarte rară a creierului.

Chloe Barnard și James Cavill formează un cuplu de mai mult timp și sunt logodiți. Boala rară de care suferă o face să aibă o amnezie severă. Tânăra în vârstă de 29 ani se sperie adesea de iubitul ei, James, în vârstă de 39 ani, neștiind cine e, după ce ea își pierde memoria.

A woman has such bad amnesia that she regularly wakes up thinking she is six again - forgetting all her memories and even thinking her fiance is a kidnapper. Chloe Barnard can wake up next to her fiancé not knowing who he is or where she is because of a rare brain condition. pic.twitter.com/nffpSnQYeb