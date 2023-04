Femeia care spune că nu-și poate găsi iubit din cauza înălțimii sale. Cât de înaltă este și cum reacționează bărbații când o văd

Marie Temara, o femeie din Florida, a povestit experiențele ei îngrozitoare în a-și găsi sufletul pereche. Tânăra spune că îi este imposibil să iasă la întâlniri din cauza înălțimii și s-a luptat întreaga viață cu acest stigmat social, încă din copilărie. În plus, i s-a întâmplat ca unii parteneri cu care a vorbit în mediul online au mințit-o că are o altă înălțime decât cea reală.

Ce înălțime are tânăra care spune că nu-și poate găsi un iubit

Marie are 28 de ani, 1,87 înălțime și a fost criticată adesea că nu poate fi și înaltă și feminină în același timp, însă ea și-a dorit să demonstreze exact contrariul. Tânăra a moștenit înălțimea de la familia ei și dintre toți, ea este cea mai scundă. Tatăl ei are 1,90 cm, fratele ei are 2 metri, iar fratele ei mai mic, 1,85. Ea spune că a încercat de mai multe ori să iasă la întâlniri și bărbații au păcălit-o adesea că ar avea o altă înălțime decât cea reală.

Femeia care a devenit „un personaj viu din desenele animate” este de nerecunoscut după ce a renunțat la operațiile estetice

„Recunosc că este extrem de dificil să găsești un tip mai înalt decât mine. Să mă întâlnesc cu cineva la înălțimea mea este aproape imposibil, deoarece este atât de limitat”, a declarat ea pentru NeedToKnow.co.uk, potrivit Daily Mail.

Tot ce speră acum este că va reuși să schimbe aceste stereotipuri de genul că bărbații trebuie să fie cei înalți în relație. Mai mult, ea spune că încearcă adesea să pară mai scundă decât este și nu poartă tocuri în public.

Ea recunoaște că este dificil să găsească un iubit mai înalt decât ea, mai ales că doar procente din populația din Florida, orașul ei natal, sunt mai înalți de 1,87 cât are ea.

„Un tip cu care am fost la o întâlnire a spus că avea 1,95 pe profilul său de dating online, dar când m-am întâlnit cu el avea cel mult 1,55. Nimănui nu-i plac fetele înalte”, a mai spus ea.

Și pentru că nu găsește un tip mai înalt decât ea, spune că este dispusă să iasă la întâlniri cu bărbați mai scunzi, dar ei nu sunt atât de deschiși.

„Sper să schimb stigmatul potrivit căruia <bărbații trebuie să fie cei mai înalți în relație>, pentru că înălțimea nu ar trebui să conteze. Nu mă deranjează să fiu mai înaltă puțin decât un bărbat”, a mai declarat ea.

Cu ce alte probleme se confruntă tânăra

Marie a mai povestit că nu se confruntă cu probleme din cauza înălții sale doar acum. Încă din copilărie a fost criticată. Era, adesea, cea mai înaltă din clasă și colegii îi spuneau că este bărbat.

Motivul ireal pentru care o femeie, care stă în pustiu, se îmbracă în haine de gală: „Plimbările de aici implică mult noroi”

„A fi cea mai înaltă din școală a fost o provocare pentru mine, pentru că am fost hărțuită frecvent pentru că eram mult mai înaltă și diferită de toți ceilalți. Copiii mă alegeau și mă numeau bărbat sau casă pentru că eram mai înaltă și mai grasă decât majoritatea profesorilor de sex masculin. Nu aveam prieteni și alți copii mă batjocoreau atât de rău, încât mâncam singură prânzul în cabina de baie. Privind în urmă la asta, nu știu cum copiii ar putea fi atât de cruzi cu cineva doar pentru că arată diferit”, a mai povestit ea.

Provocările în viața tinerei intervin și în momentul în care trebuie să-și cumpere haine sau pantofi care să i se potrivească. Cel mai adesea, spune ea, trebuie să-și facă haine la comandă ca să i se potrivească.

Nea Marin a jurizat preparatele Chefilor în noul episod ▶ Vezi acum, integral în AntenaPLAY