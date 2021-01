Femeia care vrea să-și tatueze tot corpul negru pentru a-și ”distruge frumusețea”. Cât de bine arăta Michela Bottin înainte

Bottin are tatuaje pe picioare, mâini, corp și față. În vârstă de 32 de ani, Bottin nu doar că și-a umplut corpul de tatuaje, dar a și apelat la câteva modificări corporale.

Ea are limba despicată, are cicatrice pe mâini și pe frunte, și-a tatuat și ochii, plus că și-a schimbat forma urechilor pentru a semăna mai mult cu cele de elf.

”Nu aveam nici măcar 18 ani atunci când mi-am făcut primul tatuaj,” a declarat Bottin. ”Mi-am tatuat un mic elf, care era pe mână, dar acum e acoperit cu negru.”

”Am început să îmi umplu corpul de negru ca o ultimă opțiune pentru a acoperi un tatuaj pe care îl aveam pe piept și m-am simțit chiar bine. Așa că am planificat o altă sesiune pentru mână, după care am avut din ce în ce mai multe.”

”Mâinile mele sunt negre, pieptul meu e negru și picioarele la fel. Spatele încă urmează să fie umplut,” a continuat ea. ”Corpul meu e acoperit în proporție de 95% de tatuaje și, acum, 75% dintre ele sunt negre.”