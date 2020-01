FOTO | Floarea-cadavru este un exemplar rar care ascunde un secret inedit! Aceasta este unică în lume

„Aceasta este cea mai mare Rafflesia tuan-muda consemnată vreodată”, a declarat Ade Putra, din cadrul Agenţiei pentru Conservare din Agam, Sumatra, potrivit Mediafax.



Floarea rămâne deschisă timp de o săptămână înainte de a se ofili. Planta a fost denumită Rafflesia după britanicul Sir Stamford Raffles, primul care a descoperit un astfel de exemplar în secolul XIX. Florea imită mirosul unui cadavru în putrefacţie pentru a atrage insectele.

Wow. The world's biggest #flower (Rafflesia arnoldii) that is almost 110 cm wide and smells like rotting flesh found in Indonesian rainforest - but dies just one week later. pic.twitter.com/v8K1XObmCb