Video viral. ''Happy Birthday to You'', cântat de 50.000 de oameni, în fruncte cu actorul Hugh Jackman

Hugh Jackman nu a putut să fie prezent la petrecerea organizată recent cu ocazia zilei de naştere a actorului Ian McKellen, întrucât a trebuit să susţină la Manchester în acea seară un spectacol de tip one-man show, intitulat "The Man, The Music, The Show", însă acest lucru nu l-a împiedicat pe actorul australian să celebreze într-o manieră insolită cea de-a 80-a aniversare a starului britanic, alături de care a jucat în filmele din franciza "X-Men", informează site-ul revistei Variety.

Hugh Jackman şi-a întrerupt pentru câteva momente spectacolul sold-out pe care l-a susţinut sâmbătă seară pe Manchester Arena şi a fredonat alături de cei 50.000 de spectatori de pe stadion tradiţionalul cântec "Happy Birthday to You" în onoarea celebrului actor britanic.



"Îmi pare rău că nu pot să ajung la petrecerea ta, Ian", a declarat pe scenă Hugh Jackman, care a publicat apoi pe Instagram o înregistrare video cu acest moment insolit. "Însă cred că pot să îmi permit să contrariez acum aproximativ 50.000 de oameni", a adăugat starul australian, în uralele publicului, filmat de o cameră plasată la mare înălţime deasupra stadionului. Apoi, spectatorii au început să cânte în cor "Happy Birthday to You" pentru Ian McKellen, conduşi de pe scenă de Hugh Jackman.

Starul australian a încheiat acel moment insolit adresând un sărut camerei de filmat, înainte de a spune: "Te iubesc, omule. La mulţi ani!".

Hugh Jackman nu a fost însă singurul prieten al actorului Ian McKellen şi coleg al acestuia din universul francizei "X-Men" care l-au felicitat pe starul britanic cu ocazia zilei sale de naştere. Actorul Patrick Stewart a publicat şi el pe internet o fotografie de la nunta sa, în care apare alături de soţia lui, Sunny Ozell, şi de Ian McKellen.

"Cele mai bune urări pentru Ian McKellen, la a 80-a aniversare!", a scris Patrick Stewart într-un mesaj care însoţeşte acea fotografie. "Eu şi Sunny îţi suntem recunoscători pentru toată dragostea ta de-a lungul anilor, în calitate de prieten drag, pastor la nunta noastră şi coleg de ecran şi pe scenă. P.S. Sunny Ozell spune că arăţi minunat în redingotă", a adăugat Patrick Stewart.