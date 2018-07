Iata de ce trebuie sa tii cont daca vrei sa ai un blog de succes!

In prezent, afacerile online sunt unele dintre cele mai profitabile si pare are ca acest domeniu va lua amploare in continuare. Printre business-urile de succes pe care le poate avea cineva in domeniul online se afla si blog-urile.

Ce este, de fapt, un blog? Poate fi inteles ca un jurnal sau o publicatie online, care apartine unei persoane sau unei companii, unde sunt postate texte nisate, ce au legatura cu o anumite activitate sau domeniu. Tot mai multe persoane aleg sa isi deschida o astfel de publicatie web, lucru care nu este deloc greu de facut daca ai acces la Internet. Bineinteles, si un calculator sau un laptop sunt necesare, iar ideal este ca acestea sa functioneze cat mai eficient. In caz contrar, inainte sa faci primul pas spre o cariera de blogger, vezi preturile pentru reparatiile IT si pune la punct device-ul de pe care vei lucra! Trebuie sa retii, inca de la inceput, ca este necesar sa ai cunostinte despre gramatica limbii in care vei scrie si o inclinatie spre comunicare, pentru a reusi in acest domeniu.

8 lucruri de stiut daca vrei sa devii un blogger apreciat

Subiectul blog-ului trebuie sa fie unul de care esti pasionat si despre care ai cunostinte. De exemplu, nu poti scrie despre reparatii de calculatoare daca nu stii nici macar care sunt piesele componente ale aparatului. Activitatile tale de zi cu zi se leaga, cel mai probabil, de domeniul despre care oferi informatii pe blog, iar asta inseamna ca vei avea tot timpul detalii interesante de pus la dispozitia cititorilor tai. De asemenea, incearca sa nu abordezi aceleasi teme, din aceleasi unghiuri ca restul lumii, ci sa vii cu ceva nou, ce lipseste de pe piata. In acest fel, vei ajunge mai usor si mai rapid la publicul tau tinta si iti vei crea o comunitate de cititori fideli. Apeleaza la o platforma gratuita, la inceput, pana descoperi secretele unui jurnal online, pana te familiarizezi cu postarile zilnice si cu fluxul de informatie. Nu are rost sa investesti intr-un domeniu daca nu ajungi la o anumita notorietate pe nisa aleasa.

Cand iti creezi blog-ul, alege un design cat mai simplu, dar atragator, pentru a nu incarca vizual pagina. Acest lucru este obositor, iar cititorii isi vor pierde interesul. In ceea ce priveste textele, adapteaza stilul de scris la publicul tinta, dar si la publicul larg. Foloseste un limbaj comun si imparte paragrafele in asa fel incat textul sa fie aerisit. Poti utiliza bullet-uri pentru a-ti contura clar ideile si nu uita ca nu trebuie sa ai greseli de exprimare ori gramaticale. Foloseste etichete (tag-uri) despre subiectele abordate, pentru o organizare mai buna. In plus, permite-le celor care acceseaza pagina ta sa distribuie informatia aflata pe retelele de socializare si sa se aboneze pentru a primi notificari la fiecare postare noua. Asigura-te ca scrii indeajuns de des pentru a deveni relevant pentru publicul tau tinta. Este recomandat sa postezi o data pe zi sau macar de doua, trei ori pe saptamana, in functie de domeniul ales. Foloseste-te de poze si imagini care sa se potriveasca textului tau. Este de preferat sa fie facute chiar de tine. Concentreaza-te sa creezi o comunitate fidela in jurul blog-ului tau, iar in timp, vei putea castiga bani din pasiunea ta!

Tine cont de aceste lucruri daca iti doresti sa devii un blogger de succes!