Iluzie optică virală! Crezi că poți să găsești antilopa din fotografie? Unde se află animalul, de fapt. Iată răspunsul

O poză realizată de un fotograf s-a transformat într-o iluzie optică virală, Privește fotografia și încearcă să descoperi unde se află antilopa, de fapt. Animalul nu este deloc ascuns.

O fotografie în care se poate observa un peisaj cu stânci acoperite pe alocuri de vegetație uscată s-a transformat într-o iluzie optică virală și nu puțini au fost cei care au încercat să vadă unde se află ascunsă antilopa din imagine. Privește imaginea cu multă atenție și încearcă să descoperi dacă poți observa animalul. Doar cei cu privire ageră reușesc.

O fotografie o antilopă ce se stă printre stânci s-a transformat într-o iluzie optică virală. Încearcă să găsești animalul

În imaginea de mai sus există o antilopă ce se camuflează perfect cu relieful stâncos surprins de un fotograf.

Roan Du Plessis se plimba prin natură în rezervația Ngala Private Game din Africa de Sud atunci când ceva i-a atras atenția brusc. Având o privire ageră datorită meseriei sale de fotograf, omul a reușit să observe că printre stânci se află o antilopă.

Culoarea cafenie a animalului îl ajută să se camufleze perfect în relieful stâncos și cu vegetație uscată. Fără să mai stea pe gânduri, omul a pus imediat mâna pe aparatul foto și a pozat totul.

„Inițial m-am întrebat ce se află acolo. Am crezut că văd probabil un leopard, căci acesta era motivul pentru care ne aflam în rezervația respectivă. Căutam leoparzi, însă am fost plăcut surprins să descopăr antilopa. Nu am mai văzut una de jumătate de an. Stâncile din această zonă reprezintă habitatul lor. Deși nu plănuiesem să merg acolo ca să văd antilope, am fost uimit de cât de bine se camufla animalul. Mă uimește mereu capacitatea acestor animale de-a se confunda cu mediul lor natural, de-a se camufla”, a mărturisit bărbatul, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Omul a pozat antilopa și apoi a publicat imaginea pe internet, iar fotografia s-a transformat într-un timp extrem de scurt într-o iluzie optică de senzație.

Înarmează-te cu răbdare și încearcă să urmărește atent fiecare detaliu, căci doar așa vei reuși să descoperi unde se află antilopa. Deși poate părea o sarcină cât se poate simplă, după primele secunde ai putea să descoperi faptul că provocarea nu e una tocmai ușoară.

Însă, dacă ți-ai pierdut răbdarea sau poate pur și simplu nu ai reușit, atunci descoperă răspunsul corect urmărind galeria foto.

O provocare similară este cea în care trebuie să urmărești atent o poză în care se poate observa o creangă și să descoperi unde se află ascunsă insecta, de fapt. Puțini sunt cei care reușesc să o vadă după doar câteva secunde