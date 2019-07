Incendiul de la Kyoto Animation, soldat cu 33 de morţi. Presupusul incendiator, în stare de inconştienţă

Drama a avut loc într-un cartier rezidenţial la Kyoto, în vestul Japoniei. Bilanţul a crescut de-a lungul orelor, în timp ce mobilul suspectului - acuzat că a intrat în clădire şi a împroşcat cu bezină după care a dat foc - rămâne necunoscut.

El a fost văzut, înainte, într-o benzinărie, umplând bidoane cu carburant, scrie presa.

În cazul în care cauza sinistrului va fi confirmată, ar fi vorba despre unul dintre cele mai sângeroase carnagii din ultimele decenii în Japonia, o ţară în care nivelul infracţionalităţii este scăzut.

Două victime au fost blocate la parter, iar alte 31 la cele două etaje sau pe scări, către acoperişul-terasă, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al pompierilor.

”Flăcările avansează mult mai repede cu benzină decât în cazul unui incendiu obişnuit, deci cred că incendiul s-a propagat atât de repede încât sistemele de alarmă şi sistemele împotriva focului nu au avut timp să funcţioneze”, a declarat la postul public NHK Keizo Harafuji, un fost anchetator din cadrul Poliţiei din Tokyo. ”În anumite cazuri, temperatura într-o cameră poate urca la 1.500 de grade”.

”VEŢI MURI”

Peste 70 de persoane se aflau în acest imobil aparţinând societăţii Kyoto Animation, dintre care unele au scăpat, în mod miraculos, nevătămate. Între alţi salariaţi sau vizitatori, 36 au fost transportaţila spital, inclusiv zece răniţi grav.

Martori au declarat că au auzit explozii. Presupusul incendiator, un bărbat în vârstă de 41 de ani, care se afla în stare de inconştienţă, potrivit cotidianului Asahi, "a vărsat lichid inflamabil şi a dat foc”, a anunţat poliţia.

”El a spus «veţi muri toţi»”, potrivit altor mărturii.

Bărbatul avea un tatuaj şi ar fi proferat afirmaţii destul de dificil de interpretat la momentul în care a fost preluat în grijă.

SERII DE SUCCES

Kyoto Animation, foarte cunoscută în lumea animaţiei, este o societate care produce desene animate, creează personaje, concepe şi vinde produse derivate şi serii manga, ca Munto, Lucky Star, Melancolia lui Haruhi Suzumiya sau K-On!

Firma, care are de asemena o şcoală de animaţie, deţine două imobile de studio - inclusiv cel incendiat - şi are sediul în prefectura Kyoto. Ea are aproximativ 160 de angajaţi.

Incendiul a fost stins în câteva ore, însă salvatorii şi-au continuat căutările până joi seara târziu.

Aproximtiv 35 de vehicule de pompieri, ambulanţe şi numeroase vehicule de poliţie au fost trimise la faţa locului.

AMENINŢĂRI CU MOARTEA

Cuţite, un sac şi un ciocan au fost găsite în clădire, fără să se ştie dacă au fost aduse de suspect.

”Am rămas fără cuvinte”, a scris premierul Shinzo Abe, care a adăugat că se roagă pentru victime.

”Am primit e-mailuri cu ameninţări cu moartea”, a declarat Hideaki Hatta, CEO Kyoto Animation, adăugând că ”nu poate suporta faptul că cei care reprezintă industria animaţiei în Japonia au fost răniţi sau şi-au pierdut viaţa”.

Japonia este uneori teatrul unor fapte sângeroase, comise de persoane pregătite de un exces de violenţă oarbă, între care atacuri cu cuţitul, vehicule vizând pietoni şi incendii sângeroase.

În 2001, un incendiu, în urma unei explozii, a devstat un imobil, la Tokyo, în care se aflau săli de jocuri. În total 44 de persoane au fost ucise, majoritatea prin asfixiere. Originea este foarte probabil criminală, însă ancheta încă mai este în curs.

LUMEA ANIMAŢIEI, ZGUDUITĂ

Incendiul de joi a antrenat reacţii din partea unor animatori de renume, între care realizatorul lungmetrajului animat "Your Name".

”Voi toţi, la Kyoto Animation, vă rog, fiţi în siguranţă”, a scris pe Twitter Makoto Shinkai, înainte să se cunoască bilanţul.

”De ce, de ce, de ce?”, s-a întrebat Yutaka Yamamoto, care a făcut parte o vreme din studioul Kyoto Animation, în timpul lucrului la seria Lucky Star.

Un apel la donaţii de fonduri a fost lansat, iar peste 460.000 de dolari s-au strâns în doar câteva ore.

Sursa : news.ro