Profeție ÎNFIORĂTOARE despre România a unui mare astrolog: „Va MURI în curând, iar în țară vor ARDE clădirile”

Astrologul Ioan Burculet a tot anuntat dezastre in aceasta perioada, de la vreme capricioasa, pana la seisme, accidente, arestari si chiar morti.

Acum, specialistul in astrologie Ioan Burculet vine cu o noua previziune pentru perioada imediat urmatoare. In afara unor tragedii de genul incendiilor, el vine si cu anuntul mortii unei personalitati feminine de la noi.

”Ce urmeaza pentru urmatoarele 48 de ore?!? Scindari, schimbari si evenimente! Un interval controversat asa cum am mentionat chiar de la finalul lunii septembrie. De ce? Simplu... configuratiile momentului sunt aspectate si conduc catre o directie care vine de la sine cu toate aspectele veridice. Incendiile, accidentele si aspectele de pe sosele, cele doua incidente de la metrou si valul seismelor, 5 la numar in sudul tarii, despre care am scris confirma inca o data ca intervalul 1-13 Octombrie poate depasi chiar autoritatile prin factorul numit mobilizare. Toate aceste confirmari, dincolo de cei care sunt putini dar rad sau dupa caz ma injura, conduc catre un eveniment de normalitate dar care se va intampla in Romania!

Astrologul Ioan Burculet, previziune pentru urmatoarele 48 de ore: ”O cladire va arde in centrul Bucurestiului”

In urmatoarele 48 de ore o alta cladire din centrul Bucurestiului va arde. Un complex muzeal sau de patrimoniu va fi afectat prin incendiu in tara. O miscare seismica care se va resimti dar care prin nuanta ei nu consider ca va face victime in randul populatiei, doar poate genera teama, care este normala. Ascendentul lunii Octombrie in constelatia Balanta, Luna Noua de astazi in acelasi semn zodiacal, vor evidentia schimbarile profunde si instabilitatea tarii noastre! O personalitate din Romania va muri si va fi femeie.

Astrologul Ioan Burculet, previziune pentru urmatoarele 48 de ore: ”Scindari pe scena politica”

Cel mai urat aspect va fi un vant puternic in sud-vestul Romaniei sau alta locatie mai putin nordul tarii.

In Suceava si Iasi vor fi deasemenea doua incendii mari. Si totusi dincolo de toate aceste consecinte, trebuie sa ne educam si sa intelegem, de ce nu? Ca in tara noastra se apropie ceva.... Ce anume? O sa observam cu totii la momentul potrivit, dar pana in ziua de 14 octombrie dupa care vor interveni scindarile pe scena politicului. Scandal in randurile profesorilor dintr-o universitate de prestigiu si o energie negativa pe care va trebui sa o canalizam constructiv. Si nu in ultimul rand o aeronava, aparat de zbor va avea probleme tehnice si nu se intrevad raniti sau victime!