Jade Wilkinson a slăbit 45 de kilograme în doar 11 luni. Cum arată acum

Jade are acum 29 de ani și locuiește în Cambridgeshire. Conform ei, a avut mereu o greutate care nu se încadra în standardele de frumusețe, însă situația a scăpat de sub control când a devenit mama.

Jade Wilkinson cântărea 115 kilograme

Tânăra lucrează ca menajeră cu jumătate de normă și își crește singură fiul. Ea spune că resimțea presiunea de a fi mama singură, așa că s-a refugiat în mâncare.

”Obișnuiam să mânănc răcituri și luam gustări din lene și plictiseală”, a declarat Jade pentru Jam Press.

Jade obișnuia să mânânce două meniuri fast food la o masă, consuma băuturi carbogazoase și energizante noaptea. Dieta bogată în calorii a femeii a făcut-o să ajungă la 114 kilograme. Din 2018, ea s-a săturat de obiceiurile sale alimentare și, din dorința de a-i oferi un exemplu fiului său, a decis să facă o schimbare.

”Am fost o leneșă, uram ce vedeam în oglindă și simțeam că nu pot face lucruri cu fiul meu din cauza felului în care arătam și mă simțeam că trebuie să fac ceva.”, a povestit Jade.

În 2019, ea s-a abonat la un program și a ținut un regim strict. A fost nevoită să renunțe la băuturile cu conținut ridicat de calorii și să introducă alimentele sănătoase în mesele ei.

Cum arată acum Jade Wilkinson

Jade a redus aportul de carbohidrați și a început să gătească. Mai mult, a renunțat la sedentarism și a început să facă 10.000 de pași pe zi.

Noul ei regim a dat rezultate imediat și, în doar 11 luni, a dat jos 45 de kilograme. Acum, Jade cântărește 69 de kilograme, iar mărimile pe care le poartă sunt de două ori mai mici.

Întrebată ce obișnuiește să mănânce, Jade a spus: ”Mi-am schimbat dieta și am introdus alimente sănătoase, fructe, salate, carne și băuturi fără zahăr. Aș mânca fructe și iaurt la micul dejun, salată sau o omletă la prânz, o masă copioasă precum friptură cu cartofi dulci și salată la cină.

Apoi aș consuma fructe sau aș lua gustări cu conținut scăzut de calorii pe tot parcursul zilei. Chiar dacă am mici scăpări, încerc să am cât mai multe alimente benefice în regim. Nu m-am gândit niciodată că voi reuși să slăbesc, cu atât mai puțin să slăbesc atât.

Dar am încercat și în prima săptămână am pierdut 4 kilograme. Am continuat și am slăbit mai mult pe măsură ce trecea timpul. Am început să primesc complimente și să mă simt bine, mai fericită, mai încrezătoare și a fost un sentiment mai plăcut decât cel pe care-l aveam când mâncam în exces. Sunt mândră de mine. Încă mai am zone cu pielea lăsată, dar sunt o versiunea mai bună a mea”.

