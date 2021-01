Jade Youngman nu a mai mâncat fructe de peste 22 de ani. Cum arată după ce aproape toată viața a consumat doar fast food

La vârsta de 3 ani, Jade a început să manifeste simptomele acestei tulburări. Părinții ei spun că nu-și pot aminti niciun traumatism din copilăria care i-ar fi putut declanșat temerile, iar Youngman crede că textura produselor este cea care o dezgustă.

Citește și: Cea mai spectaculoasă slăbire a anului. Cât a reușit o femeie să slăbească în pandemie

”Nu este vorba despre aromă. De exemplu, îmi place gustul condimentului fajita, dar nu aș putea mânca niciodată ardei iute din cauza texturii lui. Chiar dacă cred că mi-ar plăcea aroma, mintea mea nu îmi va permite să consum.”, a afirmat ea.

Woman who hasn't eaten a piece of fruit in 22 years fears she could go blind due to her food phobia.: Jade Youngman, from Norwich, Norfolk, suffers from avoidant restrictive food intake disorder (ARFID), an extreme form of fussy eating. She could go… https://t.co/qXwMWsuQv4 pic.twitter.com/WsmrpJfKJf