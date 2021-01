Claudia Radu, concurenta de la "Chefi la Cuțite" a slăbit! Ce dietă folosește și cât de eficientă este

"Ceea ce fac eu este un stil de viață pe care vreau să îl mențin în permanență. Din luna septembrie am renunțat la tot ce înseamnă alimente procesate din magazine (dulciuri, mezeluri, produse de patiserie/cofetărie, sucuri de orice fel) si am o alimentație bazata pe o varietate foarte larga de fructe, legume, verdețuri, leguminoase, semințe, oleaginoase, carbohidrați și proteine de bună calitate, dacă sunt bio cu atât mai bine. Plus mișcare zilnic și foarte multă apă.", a mai adaugat fosta concurentă a emisiunii Chefi la Cuțite.

Pe lângă o alimentație exemplară și sănătoasă, Claudia a mai spus că sportul reprezintă o metodă importantă de a slăbi, iar pe ea a ajutat-o foarte mult efortul fizic și mersul regulat la sala de fitness.

Citește și: Claudia Radu de la „Chefi la cuțite”, look îndrăzneț ce i-a uluit pe fani! Cum s-a pozat

"Sunt lucruri pe care le poate urma oricine și care au efecte foarte benefice pentru corpul nostru. Nimic complicat, doar o alimentație mai sănătoasă, mișcare și multă voință. Vă pup și mai încolo va postez un preparat delicios și destul de sanatos, zic eu!", a mai spus Claudia, care încearcă să încurajeze prietenii din mediul online în ceea ce privește un stil de viață sănătos.

Reacțiile admiratorilor din mediul online. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească Claudiei că i-a ajutat foarte mult ambiția ei și că datorită postărilor ei au reușit să își găsească motivația.

"Succes! O să reușești! Îmi dai curaj să mă apuc și eu. Am de dat minim 20 kg jos." sau "Felicitări Claudia pentru ambiție, motivație și inspirație pentru alții! Într-adevăr este vorba despre un stil de viață nu despre o dietă temporară!", i-au spus oamenii din mediul online, care o apreciază și o îndrăgesc pe fosta concurentă a show-ului culinar.