Jen Atkin a slăbit 51 de kilograme, după ce a fost părăsită de iubit, înainte de nuntă. Cum arată azi

Stresată și obosită din cauza serviciului, Jen Atkins a ajuns să consume prea des mâncare de tip fast food și asta a făcut-o să se îngrașe, dar nu s-a așteptat ca acest lucru să-i strice planurile de viitor.

„În ziua în care m-a părăsit am simțit că lumea mea se va termina. Am plâns săptămâni întregi și am folosit mâncarea drept alinare. La final însă, despărțirea s-a dovedit a fi cel mai bun lucru pentru mine”, a dezvăluit frumoasa blondină.