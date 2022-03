Jessie Sullivan a intrat în șoc anafilactic din cauza unei schimbări de look. Ce s-a întâmplat

Jessie Sullivan, o femeie din Beckenham, Londra, era să își piardă viață din cauza unei alergii foarte puternice care i-a schimbat complet înfățișarea.

Femeia a dezvoltat o energie puternică la o vopsea de păr, deși a utilizat aceeași vopsea de păr pe care o folosește de ani de zile. Ea nu știa ce are și nu a știut nici cum să acționeze atunci când a început să I se umfle fața.

Mother, 43, was left blind for three days and went into anaphylactic shock after applying out of date hair dye without doing a patch test

