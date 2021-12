Karina Chikitova a stat singură 12 zile într-o pădure din Siberia când avea patru ani. Ce face acum și cum arată copila de 11 ani

Iată povestea Karinei Chikitova, relatată de Daily Star.

Fetița este numită unul dintre „copiii Mowgli”. Cazul ei ținea prima pagină a publicațiilor în 2014, după ce copila, care avea patru ani atunci, a fost găsită în viață deși a stat aproape două săptămâni singură într-o pădure din Siberia, plină de lupi și de urși, conform presei străine.

În ziua respectivă, fetița și-a urmărit tatăl în pădure, fără ca bărbatul să își dea seama că aceasta este pe urmele lui. Copila s-a rătăcit la un moment dat, iar atunci, și-a luat viața în propriile mâini. În clipa când s-a rătăcit, Karina o avea alături pe cățelușa ei cu ea, pe Naida, care a plecat ulterior să caute ajutor.

Ca să supraviețuiască în sălbăticie, fetița a mâncat fructe de pădure, iar noaptea dormea pe câte un pat de frunze, au scris jurnaliștii de peste hotare.

Salvatorul ei, cel care a găsit-o, Artyom Borisov, a declarat la vremea respectivă: „Stătea acoperită de iarbă, complet tăcută. Nu am observat-o. Ea m-a văzut și și-a întins brațele spre mine. Am luat-o, era atât de mică, atât de ușoară, ca puful. Nu purta încălțăminte. Fața, picioarele și brațele i-au fost mușcate până la sânge (de țânțari). Era foarte speriată. Imediat, a cerut apă și ceva de mâncare, apoi a izbucnit în plâns”.

Cum arată și ce face acum Karina Chikitova, la vârsta de 11 ani, după 7 ani de la întâmplarea din Siberia

Karina Chikitova a spus ulterior presei că Naida, cățelușa ei, a fost cea care i-a salvat viața. „A fost Naida cea care m-a salvat. Mie îmi era foarte, foarte teamă. Însă când ne puneam la somn, eu o luam în brațe și așa ne țineam de cald una alteia”.

O statuie a fost ridicată în Yakutsk, orașul din estul Siberiei cu cele mai scăzute temperaturi din lume, ca un omagiu adus Karinei și cățelușei ei. Totodată, o carte pentru copii care e bazată pe povestea Karinei a fost publicată, iar un film urmează să fie produs, de asemenea, după cazul ei. Karina Chikitova a câștigat și un concurs de Miss, pentru vârsta ei, acum doi ani.

Baletul este una dintre marile pasiuni ale fetiței, iar de curând, Karina a fost admisă la o școală de balet prestigioasă, Yakut Ballet School, Rusia, spre bucuria ei. Fetița se visează prim-balerină a Teatrului Bolshoi din Moscova într-o bună zi, așa că face tot ce poate ca să ajungă acolo.

Citește și: Momentul emoționant când Cleo Smith, fetița de 4 ani, dispărută de 18 zile, a fost găsită de polițiști. Ce le-a spus acestora

Albina Cherepanova, una dintre persoanele care au grijă de Karina, a declarat: „E începutul unui nou capitol din viața ei. (...) Karina are aproape 12 ani acum și crește foarte repede, este mai înaltă cu un cap decât copiii de vârsta ei. Are o personalitate aparte, e foarte curioasă, veselă și cu picioarele pe pământ. Își vede părinții doar vara și iarna, în timpul vacanțelor. E foarte isteață pentru vârsta ei și are planuri mărețe în viață”.

În AntenaPLAY ai toate sezoanele Asia Express ▶ Hai și tu să vezi aventurile prin care au trecut concurenții