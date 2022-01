Kaylie Varney a devenit mama unei fetițe care s-a născut cu dinți. Cum arată micuța: „Este o stiuație extrem de rară”

Kaylie Varney este un creator de conținut din SUA. Are 23 de ani și împreună cu logodnicul său are două fetițe superbe. Pe Instagram Kaylie este urmărită de 61 de mii de fani. Tânăra publică des imagini de familie și povestește detalii din viața ei. Anul trecut, Kaylie Varney a avut surpriza vieții ei când a constatat că fiica sa cea mică, Aria, s-a născut cu așa numiții „dinți natali”.

După ce s-a documentat, Kaylie Varney a aflat că fiica ei este unul dintre extrem de puținele cazuri de pe mapamond care se nasc cu dinți.

Kaylie Varney a avut parte de surpriza vieții când a realizat că bebelușul său s-a născut cu dinți.

În luna februarie a anului 2021, când s-a născut micuța, Kaylie a realizat un vlog în care le-a povestit fanilor despre teama pe care a simțit-o când și-a dat seama că are de-a face cu o situație atât de rară.

Totuși, dinții natali nu i-au afectat sănătatea bebelușului, iar acum, la aproape un an, micuța Aria este frumoasă și sănătoasă și le umple inimile de bucurie părinților săi.

În cadrul unul vlog realizat anul trecut, Kaylie Varney a povestit prin ce a trecut, după ce a devenit mama unei fetițe care s-a născut cu dinți:

„La 5 minute de la naștere a zâmbit iar eu efectiv am țipat: „Doamne, Dumnezeule! Bebelușul mau are dinți! Nu am mai văzut niciodată un nou-născut cu dinți. Se pare că 1 % din bebeluși se nasc cu dinți”, a povestit tânăra pe YouTube.

„Am fost extrem de speriată. Pentru că nu mai văzusem așa ceva înainte. Mă gândeam că ceva e greșit că se va întâmpla ceva rău cu bebelușul meu. Medicul m-a asigurat că nu am de ce să mă îngrijorez și mi-a explicat că este o situația extrem de rară, care nu va dăuna copilului. Mi-a mai spus că a mai văzut câteva cazuri de-a lungul carierei sale și că nu am motive să intru în panică, dar eu nu mi-am putut controla sentimentele. Am fost teribil de speriată.”, a povestit tânăra.

Totuși, medicul a informat-o pe tânără că trebuie să aibă foarte mare grijă, în cazul în care dinții se vor mișca, pentru că există riscul ca aceștia să fie înghițiți.

Tânăra și-a filmat bebelușul și le-a arătat celor care o urmăresc un cadru cu dinții fetiței. Femeia a explicat că micuța a avut încă din primele clipe de viață un dinte ieșit și încă o jumătate de dinte care se vedea ieșind din gingie.

Kaylie Varney și-a dus fiica la dentist, iar în cele din urmă micuței i-a fost scos dințișorul.

Dinții natali sunt extrem de rari

Potrivit healthline.com, dinții bebelușilor apar în mod normal în a patra lună de viață, însă există și excepții. Sunt foarte puțini copii care se nasc cu acești dinți natali, iar medicii au constatat că această situație nu reprezintă o problemă foarte mare, însă bebelușul respectiv are nevoie de o monitorizare specială. În cazul în care dinții nu se mișcă, atunci problema este doar legată de dificultatea alăptării. În cazul în care dinții se mișcă, atunci e nevoie ca aceștia să fie scoși, pentru că pot fi înghițiți, sau pot răni gura copilului.

