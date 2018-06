Kim Kardashian vrea să candideze la preşedinţia Statelor Unite ale Americii: "Orice s-ar putea întâmpla"

Kim Kardashian West a ezitat atunci când a fost întrebată în timpul emisiunii The Van Jones Show de pe CNN dacă s-ar vedea candidând la preşedinţie în viitor, scrie CNN.

„Nici nu cred că m-am gândit la asta”, a afirmat vedeta emisiunii Keeping Up With The Kardashians.

Totuşi, atunci când moderatorul a precizat că preşedinţia lui Trump demonstrează că o celebritate ar putea fi preşedinte, Kardashian a răspuns: „Da, ştiu, tocmai de aceea Kanye îl iubeşte. Este ideea că orice s-ar putea întâmpla”.

Kim a precizat că „niciodată nu ar trebui să spui niciodată”, dar a explicat că această declaraţie nu ar trebui să fie interpretată greşit.

„Nu asta intenţionez. Vreau doar să ajut, persoană cu persoană. Câteodată mă gândesc că dacă mai mulţi oameni ar pune pe plan secund sentimentele personale şi ar vorbi despre problemele importante, s-ar putea face multe lucruri”, a adăugat ea.

Kim Kardashian s-a întâlnit anterior cu Donald Trump pentru a-i cere să o graţieze pe Alice Johnson, o femeie în vârstă de 63 de ani care stătea de 21 de ani în închisoare pentru o infracţiune non-violentă legată de droguri.

„Acest lucru mi-a umplut inima de bucurie, de ce m-aş opri aici?”, a declarat Kardashian după ce Trump a confirmat că o va graţia pe Johnson.