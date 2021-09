Leo Andrews, bebelușul care nu poate plânge. Cum îl afectează boala rară de care suferă micuțul

Lucinda, mama băiețelului, este disperată și caută neîncetat ajutor. Ea le-a explicat situația medicilor din Kent, iar aceștia au rămas uimiți când au auzit de afecțiunea bebelușului. În prezent, ei încearcă să găsească un tratament.

Lucinda a observat că imediat după naștere, Leo nu își mișca nici mâinile, nici picioarele. Mai mult decât atât, se pare că medicii au observant că nu răspunde la mai mulți stimuli, iar micuțul nu reușea să își miște nici capul dintr-o parte în alta.

In my first article for @Femail I spoke to Lucinda Andrews whose son has a genetic condition so rare there is no name for it yet. She’s hoping for research and more treatment to become available for him.