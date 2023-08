Locuința de 724 de metri pătrați care se vinde cu 1 dolar. Unde se află și de ce o dau proprietarii mai mult “pe degeaba”

În spatele unei astfel de decizii de a vine o casă la 1 dolar este o strategie la care puțini s-ar fi gândit. Iată de ce a ales o proprietară să pună acest preț derizoriu unei locuințe de 724 de metri pătrați.

Un anunț imobiliar din Michigan a devenit viral datorită prețului de 1 dolar stabilit pentru o proprietate. Agentul se așteaptă ca această casă dărăpănată să se vândă cu aproape 40.000 de dolari.

O proprietate cu două dormitoare din Pontiac, Michigan, a fost listată pe piață la prețul de 1 dolar

O proprietate cu două dormitoare din Pontiac, Michigan, tocmai a fost listată pe piață la prețul de 1 dolar. Proprietatea de 724 de metri pătrați a fost scoasă la vânzare marți, iar agentul care a pus-o la vânzare, Chris Hubel, spune că a fost deja “inundat” de apeluri.

"În ceea ce privește răspunsul, am primit sute de apeluri telefonice, sute de mesaje, sute de e-mailuri", a declarat Hubel pentru Insider. "Telefonul meu nu se oprește din sunat".

Lista de anunțuri descrie casa din Pontiac ca fiind "Cea mai ieftină casă din lume" și, cu siguranță, arată ca atare: Podelele sunt zgâriate, iar vopseaua este decojită de pe pereți.

Proprietatea a fost construită inițial în 1956 și a fost deținută de aceeași femeie timp de aproape 20 de ani, a declarat Hubel.

"Clienta mea a deținut-o probabil cea mai mare parte a două decenii. Ea deține o mulțime de proprietăți în Pontiac, în cele mai multe dintre ele are chiriași", a spus el. "Ea deține această proprietate din 2004, cred". Locuința poate fi văzută pe site-ul de anunțuri imobiliare aici.

Actualul proprietar a cumpărat proprietatea în aprilie 2004 pentru 32.400 de dolari, conform istoricului de listare a proprietății.

Casa este în mare parte goală, cu excepția câtorva dulapuri și corpuri de iluminat uzate. Un strat de praf și murdărie acoperă podelele din bucătărie.

"Fosta proprietară a avut întotdeauna intenția de a o remodela", a spus Hubel. "Dar acum a ajuns la un punct în viața ei în care nu mai vrea sau nu mai poate neapărat să reamenajeze casele, așa că în cele din urmă a decis că vrea să o listeze pe aceasta."

Hubel spune că și-a dorit de câțiva ani să listeze o casă la un dolar și se bucură că în sfârșit a reușit să o facă: "Am avut ideea de a lista o casă pentru un dolar timp de câțiva ani și, într-adevăr, trebuie să ai acea legătură cu un client pentru ca acesta să aibă încredere în tine pentru a face așa ceva", a spus Hubel.

"Am vândut destul de multe case pentru ea. Așa că, atunci când mi-a spus despre aceasta, am întrebat-o dacă este dispusă să facă acest lucru, iar ea a fost de acord, așa că am mers mai departe și am făcut-o", a adăugat el.

Tactica de marketing a lui Hubel a dat roade: Potrivit datelor de pe lista Zillow, casa a adunat deja peste 90.000 de vizualizări până acum

De asemenea, a fost preluată și de popularul cont de Twitter Zillow Gone Wild: "Am avut câteva anunțuri care au devenit virale ca acesta în trecut, cu alte campanii de marketing viral, așa că este foarte asemănător cu răspunsul pe care l-am avut și cu acestea", a spus Hubel.

În 2019, unul dintre anunțurile de apartamente ale lui Hubel din Birmingham a făcut valuri pentru că prezenta o femeie tatuată într-un costum de Crăciun, a relatat postul local de știri Click On Detroit.

Deși casa are nevoie de lucrări de renovare extinse, Hubel spune că "se pot face bani din ea".

Lucrurile reparate ar fi atrăgătoare atât pentru fanii DIY, cât și pentru investitorii care doresc să întoarcă proprietatea pentru a obține un profit, a spus el.

