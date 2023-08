Papagalii "clarvăzători" care au dat vedictul despre echipa câștigătoare la Cupa Mondială de Fotbal Feminin FIFA. Ce au ales

Doi papagali "clarvăzători", care au prezis cu exactitate rezultatele fiecărui meci al echipei feminine a Angliei în timpul parcursului de până acum la Cupa Mondială, au dat pronosticul pentru finala de duminică.

Jack și Edward, a căror istorie rămâne încă nedeslușită, au sosit la Hobbledown Heath în urmă cu un an, iar în scurt timp a devenit evident că au ceva foarte special. Lee Froud, managerul general, a declarat pentru Mirror: "Jack știe când va ploua. Jack va intra în casă înainte să plouă. Așa că atunci am observat prima dată aceste abilități".

