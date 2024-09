Mama a doi copii a vândut casa și locuiesc într-un cort. Ce spune despre cheltuielile lunare și cum li s-a îmbunătățit viața

O mamă a recurs la un gest pe care mulți l-ar considera extrem, însă nu regretă nimic. Iată în ce condiții trăiește.

O femeie a decis să trăiască în conformitate cu ceea ce-și dorește cu adevărat și a renunțat la casă pentru un cort amplasat în natură.

Mama a doi copii a vândut casa, iar acum locuiesc într-un cort la țară. Ce spune despre cheltuielile lunare și cum li s-a îmbunătățit viața

Jessica Rost are 55 de ani și este artistă. Aceasta și-a acceptat cu totul natura nomadă. Călătoria ei a început în 2019, când s-a mutat într-un van Ford Transit transofrmat în căsuță pe roți.

Pentru început, Jesica a păstrat casa de două camere a familiei din Milton Keynes, mai ales pentru copii, care au locuit acolo după ce au absolvit și până și-au găsit un loc de muncă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Nu au avut bani de o casă și locuiesc într-un cort, dar sunt proprietarii unei insule: „Ne simțim incredibil”

În 2021, Jessica a început să confecționeze corturi Bender, iar în cele din urmă a făcut unul pentru uz personal. Și-a amplasat cortul în Blackburn, iar în 2022 s-a mutat în partea rurală a Cheshire într-un cort de 7 pe 5 metri, potrivit unei surse.

Aceasta beneficiază de lumina naturală, care intră din plin pe cele cinci ferestre. De asemenea, are un aragaz pe gaz, covoare pe jos, un frigider într-un ghiveci de flori, internet prin wireless și chiar și o baie pe roți.

Jessica are cheltuieli lunare în valoare de 300 de lire sterline, având în vedere că folosește panouri solare și se hrănește cu legume din propria grădină.

În timpul iernii însă, femeia se mută într-o casă de două camere din Lancaster pe care o împarte cu partenerul său de viață și cu fiul acestuia.

Visul Jessicăi este ca într-o bună zi să se mute toți trei într-o căsuță în copaci sau una pe roți. Aceasta are mari îndoieli că ar mai putea să revină la viața convențională de dinainte să devină nomadă.

Citește și: Ce cheltuieli presupune o vacanță cu cortul în Italia. O familie din România a dezvăluit totul

„Toate lumea apreciază căsuța mea hobbit - are tot ce ai nevoie. E ca o casă mică”, spune ea. „Într-un an am avut opt oameni invitați la masă în ziua de Crăciun.”

Artista mărturisește că nu i-a fost prea greu să se adapteze la viața de nomadă, plăcându-i dintotdeauna să-și petreacă timpul în natură.

„E ca și cum ai trăi afară, dar nu chiar. Auzi bufnițele și ploaia. Auzi totul și ești spectatorul tuturor anotimpurilor”, mai spune ea.

„Chiar dacă sunt într-o casă cu grădină, după câteva zile mă simt claustrofobă”, mai precizează Jessica.

În tot acest timp, ea s-a ocupat de confecționarea corturilor Bender, dar și de realizarea de labirinturi în care oamenii să petreacă timp pentru a-și contempla viața.

Pentru crearea propriului cort, Jessica a cheltuit 1.500 de lire sterline și a finalizat totul în doar câteva zile.

Citește și: Surpriza neplăcută trăită de doi tineri la o ieșire în natură. Ce au pățit în timpul nopții

„Este făcut din stâlpi de alun îndoiți în formă de cupolă, are cinci ferestre, o ușă, o cameră mică pentru încălțăminte, un aragaz pe gaz, un cearșaf bun și puternic pentru a acoperi solul, câteva straturi de covor, multă izolație și niște prelată deasupra”, a explicast Jessica. „Pe afară pot vedea arici, un alun și locul special amenajat pentru foc.”

Aceasta mărturisește că cei doi copii adoră să o viziteze, iar faptul că a ales viața de nomad nu i-a surprins deloc.

Artista folosește panouri solare pentru a-și încărca telefonul și pentru a avea acces la internet, unde își vinde operel de artă, printre care și sculpturi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

A construit chiar și o baie pe roți, care funcționează pe baterii și benzină. În doar 15 minute are apă caldă oriunde s-ar afla.

Jessica evită să consume carne și brânză și nu crede în ideea de frigidere, astfel că își crește propriile legume și fructe, pe care le depozitează într-un ghiveci, sub pământ, pentru a le menține la temperatura optimă.

De asemenea, la gătit folosește benzină sau lemne pe foc. Tocmai de aceea cheltuielile ei lunare sunt atât de mici.

Citește și: Max Woosey, băiatul care doarme în cort, de peste un an, ca să strângă bani pentru nevoiași. Spune, în glumă, că nu revine acasă

Viața la cort însă vine și cu unii musafiri nepoftiți, precum păienjeni, melci sau broaște.

„Mătur pânzele de păianjen, însă sunt o grămadă de locuri în care pot trăi și chiar dacă le stric pânzele, ei fac altele”, mai spune femeia. „Unii păienjeni au probabil trei sau patru ani.”

„Odată ce accepți că faci parte din acest ecosistem este mult mai bine decât să încerci să te lupți cu el”, precizează artista. „Nu mă îngrijorează păienjenii când dorm, dar nu-mi mai ființele micuțe care aleargă și zgârmă, așa că am o pisică.”

Aceasta dezvăluie că are grijă să nu lase firimituri pe nicăieri, să păstreze curățenia și să depoziteze mâncare în caserole închise.

Pe timpul iernii, când e mută în casă, Jessica nu va dezmembra cortul, ci le va da ocazia doritorilor să își petreacă timpul acolo, în acest mod prevenind deteriorarea acestuia.

„Viața în afara convențiilor sociale ar fi o soluție la o mulțime de probleme, inclusiv la criza costului vieții, cu excepția faptului că nu este cu adevărat legal sau ușor. Viața nomadă nu este deloc încurajată și sunt o sumedenie de prejudecăți în privința acesteia. Cu siguranță te face să-ți dai seama că nu ai nevoie, de fapt, de multe lucruri”, mai precizează femeia.