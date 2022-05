Maria Câmpina, "Regina Magiei Albe" din România, a dezvăluit un descântec putenic de dezlegare pe care îl face oamenilor

Acesta este una dintre cele mai cunoscute și controversate femei, care a ajutat numeroși oameni din toate categoriile de activitate, vedete, politicieni, oameni de afaceri și inclusiv preoți prin dezlegare și Magie Albă.

Ea a dezvăluit în cadrul unei emisiuni online un descântec pe care îl face celor mai multe persoane asupra cărora au căzut greutăți, blesteme și alte evenimente care le-au dezechilibrat viața. Maria Câmpina, regina Magiei Albe din România, susține că a dezlegat până și preoți cu descântecele sale.

Descântec puternic divulgat de Maria Câmpina, regina Magiei Albe din România. Când și-a descoperit harul: “Aveam zece ani când…”

“Eu aveam zece ani când umblam cu mama. Ea se duce la o baltă, noaptea, la 12 noaptea, în puterea nopții și atunci a îndepărtat duhurile rele de pe persoane pe care le avea scrise. Acolo se făceau descântece, ea descânta din gură, rugăciuni, cu icoane, că-i Magie Albă, e cu Dumnezeu, lucruri sfinte. Mai puternic ca Dumnezeu nu există altă putere pe pământ! Magia Albă e mai puternică! Și atunci mama descânta și mă lua cu ea și atunci văzând mama că din toate eu am un har să spun, se lipește de mine, s-a ținut de mine și mi-a dăruit mie puterile mele și după ce a murit ea. Până să moară a spus tot harul meu o să-l iei tu și o să rămâi în locul meu.”, povestește Marai Cîmpina înainte să divulge descântecul.

“Când am fost la baltă, la 12 de noapte și aveam multe licori la noi, știute numai de mama pe care le-am avut și mi-au rămas mie acum, nu oriunde, atunci noi le băgăm lângă noi ca un fel de vizuină. Avem o baltă, sălcii de-a rândul, acolo aprindem câte 40 de lumânări la 12 de noapte și acolo descântăm”, mai povestește Maria Cîmpina.

“Dacă o femeie a venit la mine și are probleme și are depresie… Noi îi spunem depresie, deci are frică, spaimă, tresare din somn, aude voci, n-are stare, e nervoasă - atunci ea e la mine pe listă și când mă duc noaptea, la lucrări de noapte fac descântece, rugăciuni pentru ea ca să o scap din perioada care este ea”.

“De exemplu o cheamă pe femeia aceea (n.r dă un exemplu de nume ales la întâmplare) Ioana. Și acolo este poza ei, am fotografia ei, o hăinuță de-a ei, ceva, un maiou și se întoarce pe dos la 12 de noapte ca să se întoarcă boala înapoi și acolo descânt la baltă pe aceste obiecte și spun așa: Cum se întoarce maioul pe față să se întoarcă răul după Ioana pe capul care a dat că ea n-are păcat. Să se ducă pe butucini, rătăcite, de mii de ani părăsite, pe potecă necălcată, pe rouă nescuturată, de dușmani să fie scăpată. Să rămână Ioana curată, dezlegată, ca argintul cel curat, ca vinul cel strecurat, de la Dumnezeu lăsat! Adu sporul și câștigul și mulțumirea, adu-i liniștea,a du-i bucuria, adu-i la creierul ei mintal să rămână curat și creierul și capul și din vârful nasului, din fața obrazului, din ochi, să rămână curată, dezlegată, de la Dumnezeu lăsată!”, spune Maria Câmpina.

“Și așa fac descântece. Dar fac descântece tari la domane!”, spune Maria Câmpina, regina Magiei Albe din România.

“Necuratul îl simțim când bagă ghinioane pe om și îl încurcă. Piedici. Acela, în descântece de puterea nopții, e ceva schimbător, în descântece când descânți simțim. Simțim că e schimbă din imagine, din gând, din figură, că la puterea nopții să văd multe, în puterea nopții, la 12 de noapte! Numai atunci trec toate jivinele, în puterea nopții! Atunci nu are voie să iasă omul afară la câmp singur, nu e voie să plece pe câmp la 12 de noapte, poate să-l întâmpine! Mulți oameni care au umblat au fost loviți de necuratul și îi curgea sânge pe nas, când a intrat în casă. Venea el de undeva, de nu știu cum, și nu știa ce e este, ce există. Asta-i simțirea! Își vine o frică, ceva, o tremurătură”, a povestit Maria Câmpina, regina Magiei Albe din România, la emisiunea tv de pe Youtube.

