Care este cel mai răzbunător semn zodiacal, potrivit astrologilor. Gesturile care îl dă de gol. De el ar trebui să te ferești

Poate că ai fost la celălalt capăt al unei dispute cu o persoană răzbunătoare sau poate că tu însuți ești cineva care caută răzbunare cu orice preț.

Care zodiile răzbunătoare zodii și cine este cel mai răzbunător nativ dintre toți

Continuați să citiți pentru a afla ce semne zodiacale spun astrologii că sunt cele mai răzbunătoare, de la puțin răzbunătoare la o adevărată forță a naturii, care caută să întoarcă celuilalt răul.

6. Rac

S-ar putea să nu te fi așteptat să vezi un un rac, care de obicei este sensibil și emoțional pe această listă. Dar acest semn are o sete surprinzătoare de răzbunare, mai ales când vine vorba de oamenii cei mai apropiați. Când sunt răniți de cineva pe care îl iubesc, Racii sunt adesea plini de ciudă, spune Emily Newman, astrolog pentru The Best of Psychic Readers. Totuși, Racul nu va acționa imediat și „va sta pe spate și își va aștepta rândul”, notează ea. „Odată ce au ocazia, te vor răni”.

5. Fecioară

Rapide în a face mișcări calculate, Fecioarele sunt analitice și își folosesc natura și inteligența spre a „concepe strategii urâte”, spune Newman. S-ar putea ca Fecioarele să nu-și expună sinele autentic, avertizează ea, ceea ce înseamnă că nu veți dori să vă faceți dușmani din acești gânditori. „Au două personalități”, spune Newman. — Vei crede că sunt amabili și drăguți, dar plănuiesc să te doboare, potrivit bestlifeonline.com.

4. Taur

Acest semn de pământ este exponentul muncitorilor de încredere. Newman subliniază că Taurul va riposta dacă este jignit. Deoarece sunt „răbdători și puternici”, un Taur ar putea aștepta ca tu să faci un alt pas greșit înainte de a se hotărî asupra mișcării lor. Cu toate acestea, spre deosebire de alte semne răzbunătoare, Taurul îți poate oferi și o a doua șansă. „Dacă ești sincer, Taurul te va ierta”, spune Newman. „La urma urmei, sunt persoane sensibile”.

3. Leu

La fel ca Berbecul, un tovarăș zodie de foc, Leii sunt atrași în mod natural de lumina reflectoarelor și vor valorifica oportunitatea de a rămâne acolo. Potrivit lui Newman, Leii vor face orice pentru a rămâne în centrul atenției, iar atunci când obțin rambursare, acest semn nu se deranjează să-și murdărească mâinile. Leii vor concepe diferite tactici pentru a se compensa, spune ea, și „își calomniază adversarii într-un mod dăunător”.

2. Berbec

Dacă cauți pe cineva care să vorbească pentru tine într-o luptă, poate vrei să apelezi la un Berbec. Dar cu siguranță nu vrei să fii cel care le traversează ruta. Acestui semn nu-i place să fie exploatat sau tratat cu niciun nivel de lipsă de respect. Descris de Newman ca fiind „intransigent și agresiv”, dacă Berbecul se simte atacat personal, nu va lăsa pe cineva să-i treacă prea ușor prin viață. În aceste cazuri, Berbecul va deveni defensiv și apoi va deveni răzbunător, spune Newman, și nu există nimic care să-i împiedice să se răzbune. „Vor merge la orice înălțime pentru a vă face rău”, avertizează ea.

1. Scorpion

Scorpionii sunt definiți prin puterea lor, precum și prin dedicarea lor de a-și susține credințele. Ceea ce poate veni împreună cu aceste atribute pozitive, totuși, este nevoia de a ne întoarce la cei care le greșesc. „Scorpionii sunt cele mai răzbunătoare și brutale dintre toate semnele zodiacale”, spune Newman. De asemenea, excelează la manipulare, arătându-ți doar „partea lor dulce”. Cunoscuți pentru secretul lor, această dualitate face ca Scorpionii să-și facă mai ușor răzbunarea fără ca tu să-ți dai seama. Te va lovi, practic, când nu te aștepți și va îndrepta Universul împotriva ta.

