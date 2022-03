Maria e micuța eroină care a venit pe lume fără nas. Cum arată și cum reușește să se descurce fără organul vital

”Micuța prințesă Maria mi-a fost trimisă fără nas. Ea a suferit și o traheotomie în ziua în care s-a născut. Micuța prințesă Maria Joana este o mică luptătoare. Ea depășește noi lucruri în fiecare zi și pe zi ce trece devine mai puternică.

Este cu adevărat minunat să avem acest înger lângă noi. Ea este un dar de la Dumnezeu și mulțumesc divinității că e a mea. De prima dată când am văzut-o am numit-o ”prințesă”, ”prințesa mamei”. Pentru că ea e diferită, am vrut să găsesc un mod de a o încuraja cu energie pozitivă.”, a zis mama micuței.

Daniele, mama Mariei, nu a știut că este însărcinată decât atunci când avea 10 săptămâni de sarcină.

”Ce s-a întâmplat a fost că am aflat că sunt însărcinată când aveam deja 10 săptămâni și am mers să fac un control. Doctorul mi-a cerut să fac ultrasunete și la această analiză, la 10 săptămâni, nu s-a văzut nimic legat de osul nasului.

Deci am știut că se va naște fără nas pentru că nici în săptămâna 39 nu se vedea că nasul ar fi crescut. Nu știm cu exactitate din ce cauză s-a întâmplat.”, a mai adăugat mama Daniele.

Cum se descurcă Maria fără nas, un organ vital

După ce micuța Maria a venit pe lume, familia i-a făcut o serie de analize și curând au primit diagnosticul. Este vorba despre sindromul de microftalmie Bosma Arhinia.

Ca să o ajute să respire corespunzător, Maria are nevoie de ajutor permanent. ”Pentru trahee, noi trebuie să folosim acest aparat de respirație. Ea are acest mic bandaj, îl deschidem și pompăm aer ca să o ajutăm să respire.”, a mai explicat mama ei.

Pentru că micuța are acel aparat care face legătura cu traheea, familia Mariei trebuie să acorde mare atenție igienei. ”De exemplu, Maria nu poate merge să înoate într-o piscină pentru că apa poate intra pe acolo. De asemenea, ea nu poate sta seara afară din cauza aerului rece.”, a mai adăugat Daniele.

Din această cauză, Maria nu iese afară și își petrece timpul doar în casă.

