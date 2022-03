O mai ții minte pe Mary Tănase? Cum arată acum, la patru ani de când a devenit virală cu momentul ”nu apă”

După ce bucata din emisiune a ajuns virală în mediul online, mii de clipuri și meme-uri au fost create de internauți, care au făcut glume pe seama comportamentului său din show.

Și în ziua de azi, Mary continuă să fie foarte populară, iar pe TikTok există o mulțime de filmulețe realizate pe baza vocii sale.

„Am aflat de la prieteni că se tot postează pe Facebook videoclipuri cu mine și am căutat să vad despre ce este vorba. Trecuse un an de la emisiune și am și uitat de această experiență. M-au amuzat teribil glumele făcute pe seama mea și chiar am râs la aproape toate.

Nu înteleg totuși de ce oamenii se miră că eu nu le dau apă copiilor, chiar asta fac. Nu văd nimic rău în asta!”, spunea Maria Tănase în 2019, pentru jurnaliștii de la Huff.

Ce mai face și cum arată Maria Tănase

Pe atunci, Maria Tănase afirma că în continuare este preocupată de aspectul ei fizic, însă nu dădea detalii despre viața profesională. Dacă în emisiune ea spunea că toți banii câștigați se duc pe cosmetice și bijuterii, Mary părea să confirme și în 2019 că lucrurile nu s-au schimbat.

”Îmi place ținuta să fie elegantă de jos până sus, să fiu eu așa frumoasă, cum sunt”, spunea Mary în emisiune.

În 2016, ea mărturisea că este croitorească și că soțul ei este casnic. Cei doi locuiau în Gorunești, județul Vâlcea, într-o casă modestă. Cele mai recente imagini o arată în altă locuință, mult mai modernă decât cea în care a fost filmată emisiunea.

Totuși, din 2019, nu se mai știe nimic despre Maria Tănase. Cocheta mamă a două fiice nu are un cont personal de Facebook, însă există o pagină unde sunt urcate mai multe fotografii cu aceasta. Nu se știe dacă ea administrează această pagină, cert este că imaginile respective nu sunt de găsit pe alt cont de pe rețeaua socială.

În fotografii apare fie singură, fie alături de una dintre fiicele sale. Mary pare că a întinerit în ultimii ani și arată foarte bine. Ea și-a schimbat stilul vestimentar și strălucește la propriu.

