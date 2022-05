Marilyn Monroe, într-un triunghi amoros cu fraţii Kennedy. După “Happy Birthday, Mr. President” a urmat drumul sigur spre moarte

Ascunsă în spatele unor rochii împodobite cu numeroase cristale, care îi complimentau formele, părea că și-a tatuat un zâmbet fermecător pe chip și că știe secretele seducției în masă. Marilyn Monroe, Norma Jeane Baker pe numele său real, avea să devină la scurt timp după primele apariții, una dintre cele mai dorite femei, un icon al senzualității și o definiție a feminității decenii și secole la rând.

Marilyn Monroe pierde trei sarcini dorite până la vârsta de 36 de ani. Povestea unei vieții ca într-un "Roller coaster"

„A fost frumoasă fără machiaj și mai ales ea, ca persoană”, așa a descris-o fotograful Sam Shaw pe Marilyn Monroe, după ce a imortalizat-o pe o plajă în ultima ședință foto, însărcinată fiind. Era amanta marelui Yves Montand, alături de care filma ”Let's Make Love”, deși atât ea, cât și starul italo-francez au jurat în fața altarului dragoste față de Arthur Miller și, respectiv, Simone Signoret, o actriță uriașă pe atunci. Erau căsătoriți, dar pare-se că au transformat în realitate ”Let's Make Love”.

Marilyn Monroe era căsătorită cu faimosul scriitor Arthur Miller, după mai multe relații și amantlâcuri, care au blocat paginile ziarelor de la acele vremuri, cea mai focoasa blondă a Americii își pune inel pe deget și se căsătorește, ba mai mult este binecuvântată cu un copil. Ar mai fi putut avea alți doi, însă din cauza unei boli ginecologice, endometrioza, Marilyn Monroe pierde sarcinile. Sarcina pe care o avea era ectopică și a urmat mai apoi o întrerupere.

Frumusețea pe care “a pus-o pe tavă” până la vârsta de 36 de ani, sfârșitul unei vieți de cristal, este un văl aruncat peste veacuri și peste un prezent care îi cere trăsăturile. Nu e de mirare că 60 de ani mai târziu, personalități răsunătoare îi fac tribut, amintind de prezența sa diafană, magnetică și fascinantă ca pe un “monument al frumuseții” ce își arată atemporalitatea indiferent de generație și de schimbările prin care trece societatea.

Triunghiul amoros cu fraţii Kennedy. După 30 de secunde de “Happy Birthday, Mr. President”, au urmat clipe amare și drumul sigur spre moarte

În prezent s-a discutat enorm despre momentul iconic de la aniversarea de 45 de ani a președintelui J.F Kennedy, când Marilyn Monroe, un star uriaș, și-a făcut apariția într-o rochie brodată în cristale și a cântat “Happy Birthday, Mr. President”. Cele 30 de secunde de “Happy Birthday, Mr. President” o duc pe senzuala blondă pe cele mai înalte culmi ale celebrității, la o înălțime de la care a picat direct proporțional cu ascensiunea. Momentul magnetic i-a dus pe Marilyn Monroe și președintele J.F Kennedy în așternuturi, acolo unde a pornit o idilă de film, însă ceva mai târziu este anunțată de către fratele Kennedy că legătura cu președintele se oprește din cauza legăturii nepotrivite pentru un om într-o funcție de stat.

Decăderea începe aici. Riscul enorm al unei aventuri cu actriță celebră în toată lumea și controversată deopotrivă îl face pe “Mr. President” să îl împingă pe fratele său Robert Kennedycare, în noua administraţie de la Washington, îndeplineşte înalta funcţie de ministru al Justiţiei, să-i ducă vestea blondei sale. Acesta nu a acceptat situația, iar într-un moment de sensibilitate, se spune, a căzut în brațele “mesagerului”.

Idila a scăpat de sub cearșafuri și amenințările au acaparat-o. Legătura dintre ei s-a rupt brusc, iar Marilyn Monroe a devenit de nerecunoscut, închizându-se luni în șir în apartamentul său. Emoțional și mental a căzut din brațele bărbaților, care nu au protejat-o, în ciuda puterii funcțiile pe care o aveau, ci au plecat și ei, de teamă.

Cea mai frumoasă blondă a Americii avea să devină în scurt timp dependentă de alcool și tranchilizante, în încercarea de a-și atenua durerile din suflet. Cu toate acestea, Robert Kennedy s-a furișat în apartamentul ei. Arhivele arată: “S-au îmbrăţişat îndelung, apoi au stat împreuna pe marginea piscinei. Se gătise anume pentru el şi părea fericită cum nu o mai văzusem de multă vreme. La un moment dat am auzit-o pe Marilyn ţipând disperată şi pe Robert încercând s-o liniştească. Apoi am văzut-o la picioarele lui repetând printre sughiţuri: Nu mă poţi lăsa astfel! Nici o femeie din lume nu-ţi poate oferi ce-ţi ofer eu”, povesteşte camerista.

A plecat bărbatul pe care îl implora, dar mai târziu a revenit disperat, după ce a aflat că Marilyn Monroe este pe moarte. Ce s-a întâmplat în lipsa lui… Neputând fi calmată, cineva din apropierea sa cheamă un medic, ce îi administrează un sedativ puternic, peste celălalt pumn de pastile pe care blonda îl înghițise. Robert Kennedy află că starul internațional este pe moarte și vine într-un suflet la ea acasă și îi cheamă o ambulanță, o urcă, dar nu o însoțește. De ce? Apariția lui Robert Kennedy cu cea mai dorită femeie a Americii ar fi însemnat un scandal imens.

“Viaţa mea nu mai are nici un sens!". Decide să spună adevărul despre suferinţa ei: “Voi dezvălui lumii întregi legăturile mele de dragoste cu fraţii Kennedy. Să se ştie!".

Acesta a revenit acasă, iar a doua zi, toate ziarele titrau: “Marilyn s-a sinucis”. Socotită drept cea mai sexy şi mai fascinantă femeie a secolului XX, Marilyn Monroe este găsită moartă în apartamentul ei, de către camerista să, Eunice Murray. Marilyn Monroe, simbolul sex-appeal-ului și-a luat rămas bun de la o viață care i-a oferit atât de multe în ochii celorlalți și prea puține în ochii sufletului său. Adânc rănită, actrița americană nu a mai cerut ajutor și într-un ultim act ce i-a adus sfârșitul, acesta consumă în neștire barbiturice, făcând supradoză.

Pe 4 august 1962 Marilyn Monroe este găsită fără suflare în locuința sa.

„Când am îndepărtat prima dată folia care o acoperea, a fost imposibil să o recunosc. Nu am crezut că e ea. Arăta ca o femeie foarte săracă, în vârstă, care nu prea a avut grijă de ea. Pentru că a murit cu faţa în jos, avea multe pete roşii pe faţă, iar gâtul îi era umflat. O spălaseră înainte de o aduce la morgă, aşa că avea părul scurt şi ud. Părea că nu se epilase pe picioare de aproape o săptămână, avea buzele crăpate, iar unghiile de la mâini şi de la picioare erau nefăcute”, a spus directorul firmei de pompe funebre, potrivit The Mirror.

