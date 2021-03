Martin Bryan a slăbit 70 de kilograme în 10 luni, renunțând la mâncarea preferată, pe care o consuma zilnic! Cum arată azi

Descoperă mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus

„Mama era lumea pentru mine, cel mai bun prieten din toată lumea. Puteam să îi dau telefon și să vorbim despre absolut orice. Era atât de specială. După moartea ei am pus kilogram după kilogram, eram foarte deprimat și anxios. Mâncam pentru a mă simți mai bine, dar apoi mă simțeam vinovat fiindcă mă îngraș. Într-o noapte am mers la toaletă și mi s-a făcut rău. Am mers la medic și mi-a făcut un test de sânge. Mi-a spus că am indicele glicemic extrem de ridicat și că, dacă o țin tot așa, nu voi apuca vârsta de 40 de ani. Acesta a fost momentul în care am decis să îmi schimb viața și să încep să trăiesc”, s-a confesat tânărul în vârstă de 31 de ani, potrivit celor de la glasgowtimes.co.uk.

Martin Bryan obișnuia să mănânce doar mâncare de tip fast food

Bărbatul din Scoția a explicat faptul că pe măsură ce se îngrășa îi dispărea și voința de-a mai ieși din casă și a început să devină tot mai anxios atunci când a venit vorba de ieșit din casă, mai ales atunci când trebuia să folosească mijloacele de transport în comun, fiindcă avea impresia că lumea se uită atent la el.