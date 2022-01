Mary Crumpton are un soț, un logodnic și doi iubiți. Cum decurge relația lor și ce spun familiile lor despre legătura deosebită

Mary Crumpton nu are o căsnicie obișnuită. Femeia susține că are un soț, un logodnic și doi iubiți, lucru care i se pare perfect normal. Ba mai mult, spune că lucrurile funcționează atât de bine pentru ea încât nu-și dorește să schimbe ceva.

Tânăra de 48 de ani nici nu se sfiește să vorbească public despre relațiile ei. Ea dorește să le explice celorlalți practica poliamorului. În Marea Britanie poliamoria este ilegală, însă pe Mary nu o deranjează deloc acest aspect.

Ea are un soț, Tom, un logodnic - John, și alți doi iubiți: Michael și James. În vreme ce soțul este mai tânăr cu un an, ceilalți bărbați din vârsta ei sunt mai maturi. John este cu 9 ani mai în vârstă, în timp ce iubiții ei au cu 19, respectiv 29 ani mai mult.

Mary povestește că locuiește cu soțul și logodnicul, iar ceilalți doi bărbați stau în apropierea locuinței lor.

Cum a ajuns Mary Crumpton să aibă un soț, un logonic și doi iubiți

„Am fost crescută într-o casă destul de tradițională. Aveam iubiți și eram monogamă. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să am mai mult de un partener. La douăzeci de ani m-am căsătorit și m-am stabilit în Chorlton, intenționând să fiu cu soțul meu pe viață.

La vremea respectivă puneam la îndoială faptul că-mi doream un singur partener. Era normal. Uneori aveam sentimente pentru alți oameni, dar m-am simțit vinovată că am făcut acest lucru și am luat-o doar ca pe un semn că nu-mi iubesc suficient soțul.

Mary Crumpton with Tim and John. Could you practice polyandry? Why or why not? pic.twitter.com/8FFW6JRVKi — Rick Wright He/Him (@RickWrightNow) January 7, 2021

Când căsătoria nu a funcționat, am întâlnit pe altcineva și am început o relație monogamă cu el. Ideea că iubesc mai mult de o persoană mă făcea să mă simt o ființă umană groaznică până când, la un pub, m-am ”lovit” de o persoană care avea mai mult de un partener. Nu mai întâlnisem niciodată asta sau termenul „poliamorie”, care înseamnă „mai mult decât o iubire”. Am fost destul de șocată și curioasă despre cum a funcționat totul pentru ei.”, poveștește ea.

Mary spune că i-a propus partenerului o relație deschisă, iar acesta a acceptat imediat. Primul ei partener a fost un prieten, care a făcut-o să-și dea seama că poate iubi mai mult de o persoană.

„Pentru mine, totul este despre dragoste. Desigur, unele dintre relațiile mele au fost sexuale”, a mai adăugat femeia. În timp, ea s-a despărțit de partenerul cu care a exploatat pentru prima dată poliamoria.

„M-am căsătorit cu una dintre persoanele cu care m-am întâlnit prima dată. Soțul meu, Tim, care are 43 de ani, și cu mine suntem împreună din 2004 și ne-am căsătorit în 2013 la Muzeul Manchester. Am un partener, John, 53 de ani, cu care sunt din 2011 și cu care plănuiesc să mă „căsătoresc” anul acesta. Nu ne putem căsători în mod legal, dar avem o ceremonie completă la biserica unitariană din Chorlton.”, spunea ea în 2018.

Pe lângă cei doi, Mary mai are o relație cu Michael și James, cu care împarte pasiunea pentru fotbal. De fapt, asta a și adus-o alături de cel mai vârstnic iubit al ei.

Ce spune familia despre felul în care Mary Crumpton își trăiește viața

„Nu am copii și nu vreau să am copii. Totuși, nu văd nicio problemă în a aduce copiii într-o configurație poliamoroasă, pentru că am văzut că co-parenting funcționează foarte bine pentru alte grupuri poliamoroase. Totuși, nu este ceva ce plănuim. (...) Au primit o mulțime de întrebări despre asta, iar unii membri ai familiei aveau nevoie de asigurări că suntem cu toții fericiți și că nimeni nu este rănit.

Am o capacitate uriașă de a dărui iubire romantică. Pur și simplu mă îndrăgostesc de mai mult de o persoană la un moment dat. Să mă stabilesc cu o singură persoană pentru tot restul vieții, pur și simplu, nu mi se pare natural.”, a mai declarat Mary conform manchestereveningnews.co.uk.

