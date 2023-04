Medicii i-au zis că va muri la 2 ani, dar azi are 25 și e un miracol medical. Christopher Alvarez e vedetă pe Instagram

Mama lui Christopher a fost anunțată de medici că bebelușul ei a venit pe lume cu o afecțiune rară numită dispalzie tanatoforică, o boală mortală. Doctorii i-au spus că al său copil nu va trăi mai mult de 2 ani, însă un adevărat miracol s-a întâmplat și bebelușul de atunci este astăzi un tânăr în vârstă de 25 de ani. Povestea columbianului a făcut rapid înconjurul lumii și mulți l-au admirat pentru voința de care a dat dovadă.

Un copil s-a născut cu displazie tanatoforică și medicii i-au zis că nu va trăi mai mult de 2 ani. Azi are 25 de ani și e un adevărat miracol

Aceasta este incredibila și emoționanta poveste de viață a lui Christopher Alvarez din Columbia. Atunci când a venit pe lume, medicii i-au spus mamei că nu va trăi mai mult de 2 ani, din cauza faptului că suferă de o afecțiune rară și gravă, numită displazie tanatoforică. Totuși, pe măsură ce timpul a trecut, copilul a crescut și a sfidat toate așteptările doctorilor și a demonstrate că miracolele există. Azi, el este o adevărată minune în lumea medicală. Are 25 de ani și încearcă, pe cât posibil, să ducă o viață cât mai normală.

„Au spus că voi muri la vârsta de 2 ani, dar nu s-a întâmplat. La vârsta de 4 ani, tot nu am murit. Când am ajuns la vârsta de 7 ani, totul a devenit istorie”, a spus Christopher Alvarez, potrivit celor de la Truly.

„Am 24 de ani și sunt cea mai în vârstă persoană din lume cu această boală. Nanismul meu nu este ceea ce mă definește pe mine. Am peste 300.000 de urmăritori pe Instagram. Întâlnesc celebrități”, a spus tânărul mândru că a reușit să își depășească limitele.

În prezent, acesta trăiește în New York (Statele Unite ale Americii) și are nevoie de ajutor în mai toate activitățile pe care le face, precum mâncatul sau spălatul pe dinți. Columbianul are 68 de centimetri înălțime și condiția lui pare că se agravează de la o zi la alta. Mama tânărului a învățat să îi acorde și ajutor medical de specialitate la nevoie.

În ciuda acestor dificultăți cu care se confruntă în viața de zi cu zi, Christopher Alvarez nu a renunțat la pasiunea lui pentru jurnalism și face tot ce îi stă în putință ca să își realizeze visul de-a face o carieră în acest domeniu. A absolvit chiar și facultatea la Adelphi University și un masterat la Columbia University. Azi, el se poate lăuda că a întâlnit zeci de personalități, de la actori de la Hollywood și până la sportivi de elită, cântăreți sau staruri din lumea mondenă.

Christopher Alvarez este o adevărată minune în lumea medicală și un model pentru oameni din întreaga lume, care îl admiră pentru ambiția de care a dat dovadă.

„Visul meu este să devin jurnalist sportiv și să spun poveștile imigranților care îți pun amprenta asupra orașului New York. Nu e ușor să ai o dizabilitate, dar trebuie să găsești o cale, totul trebuie să aibă și un început”, a spus tânărul, care reușește să arate mereu că nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat.

