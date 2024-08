Mici și cascadă din muștar, noua fiță la o nuntă din Tecuci. Imaginile au ajuns virale: „Tortul mirelui!”

Doi miri care s-au căsătorit recent și-au dorit ceva inedit la nuntă, așa că au făcut din mici și fântâna de muștar vedetele petrecerii. Iată imaginile care au devenit virale!

Totul s-a întâmplat la o nuntă din Tecuci, acolo unde un mire și o mireasă și-au dorit ca, în locului clasicului tort, să îi delecteze pe invitați cu delicioșii mici. Aceștia nu au venit singuri, ci alături de o fântână din muștar, bere la PET, dar și alte băuturi scumpe.

Mici cu fântână din muștar, în loc de tortul miresei la o nuntă din Tecuci

Pe platforma TikTok au apărut mai multe imagini cu invitații de la nuntă, care se înfruptă din micii înmuiați în muștar de pe masa unde în mod normal ar fi stat fântâna de ciocolata. Mai în glumă, mai în serios, cei prezenți au spus că micii și fântâna de muștar sunt tortul mirelui.

Precum era de așteptat, imaginile au stârnit o mulțime de reacții în rândul internauților. În timp ce unii și-au exprimat dorința de a avea așa ceva la propria nuntă, alții au fost de părere că nimic nu poate înlocui fântâna de ciocolată cu fructe.

Micii au devenit populari și în Paris

Mici au devenit populari și în Paris, asta după ce o româncă și-a deschis acolo un restaurant cu specific est-european. Așa cum era de așteptat, din meniu nu aveau cum să lipsească celebrii mici, dar și alte preparate tradiționale, care au fost extrem de apreciate pentru gustul unic în lume.

„Deci sunt sigură că nu v-ați fi dat seama că acesta este un mic învelit în foi de viță de vie. Weekend-ul acesta am fost la un restaurant românesc în Paris, mai mult balcanic, de fapt, decât românesc. Aperitivele au fost niște mici cu un sos de muștar lângă. Eu, personal, niciodată nu am mai văzut mici cu muștar care să arate atât de bine. Deși m-am chinuit puțin la început să mănânc, am oferit nota zece din zece pentru gust. Felul principal... ce altceva putea fi decât sarmale cu mămăligă. Sarmalele sunt pasiunea mea și acasă, de fiecare dată când mă întorc mănânc sarmale, fie că este vară, fie că este iarnă, în orice anotimp. Eram super fericită că am găsit”, a spus femeia, într-un videoclip postat pe TikTok, citată de Spynews.

