Adevărul despre semnificațiile ascunse ale semnelor din naștere! Mihai Voropchievi și Lidia Fecioru te învață să le dezlușești în funcție de mărime și formă!

Mihai Voropchievici și Lidia Fecioru au fost invitați la Antena 3, unde au vorbit despre semnificațiile ascunse ale semnelor din naștere.

Deși părerile sunt împărțite, acestea au o anumită semnificație, conform acestora.

Lidia Fecioru a mărturisit că are pe gât o boabă de strugure și susține că petele sunt importante prin culoare, mărime.

Și Mihai Voropchievici a arătat că are un semn din naștere: o măslină.

„Mama mi-a spus că a intrat când era însărcinată într-o băcănie și avea băcanul niște măsline grecești. Mama i-a cerut o măslină. În momentul în care a desfăcut, dar mama a luat-o din zbor și ca mâncat cu poftă și că ar fi dat cu mâna acolo pe picior, unde se află. Am un prieten care are un strugure pe șold, a dat de multe greutăți în viață. Câte boabe atâtea necazuri”, a spus acesta.

Alunițe de culoare diferită. Cele galbene le aduc fericire în dragoste și căsnicie. Roșii: nefericire, ghinion. Maronii au noroc la bani, maronii închise: căsnicie norocoasă și mulți copii”.

Dacă sunt păroase aduc necazuri, sunt alunițe mari care aduc noroc, dar și cele mici care aduc diverse. Sunt alunițe rotunde care denotă un caracter optimist, un om cu care te poți distra, alungite sunt la persoane pesimiste, cele proeminente sunt cele care aduc divorț și o soartă dureroasă.

