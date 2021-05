Miranda Parker a cheltuit o avere de 21.000 de dolari, ca să-și ascundă firele albe de păr! Cum arată azi

În jurul vârstei de 25 de ani, Miranda Parker din Michigan, Statele Unite ale Americii, a observat că au început să îi apară tot mai multe fire de culoare albă sau gri. Inițial, aceasta a ales să nu se îngrijoreze și a lăsat totul pe seama stresului sau a diferitelor produse de vopsit folosite.

Totuși, timpul a trecut și părul americancei a început să devină tot mai alb, cu nuanțe intense de gri deschis.

Stânjenită de faptul că a început să albească la o asemenea vârstă, tânăra a început să meargă extrem de frecvent la salonul de înfrumusețare.

În fiecare lună, Miranda Parker își vopsea părul șaten, ca să fie sigură că lumea nu va râde de podoaba sa capilară neobișnuită. O dată la câteva zile, atunci când rădăcinile începeau să crească, femeia își făcea mici retușuri cu vopsea aplicată la baza scalpului, ca să nu se dea de gol.

După doisprezece ani de folosit vopsea la fiecare câteva zile și mers lunar la salon timp de mai bine de un deceniu, femeia a făcut un calcul și a ajuns la concluzia că a cheltuit o adevărată avere. La o simplă estimare, suma totală ar depăși valoarea de 21.000 de dolari!

Sătulă să se mai ascundă și să trăiască în fiecare zi cu teama că cineva va vedea rădăcinile albe și va începe să râdă de ea, Miranda Parker a decis în anul 2018 să renunțe la vopseaua de păr și la mersul la salon.

Într-un admirabil act de curaj, aceasta și-a lăsat părul alb cu reflexii gri să crească în voie.

„Când părul meu a început să încărunțească nu am vrut să accept asta și am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să acopăr adevărul. Nu aveam atunci încrederea de sine. Am obosit apoi să mă vopsesc la câteva zile. Mă simțeam rușinată că fac asta, dar simțeam că aceasta e singura cale”, a dezvăluit Miranda Parker, potrivit celor de la Dailymail.co.uk.