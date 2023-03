Momentul emoționant în care un bărbat este găsit nevinovat, după 34 de ani petrecuți în închisoare. Cum a reacționat mama lui

Un bărbat din Florida a fost exonerat după 34 de ani petrecuți în închisoare deși era nevinovat. Acesta primise o pedeapsă de 400 de ani de privare de libertate, însă după ce statul a reluat investigațiile în cazul jafului armat pentru care fusese acuzat, s-a dovedit a fi nevinovat. Momentul în care acesta a părăsit penitenciarul a fost filmat și postat în mediul online, iar imaginile fac înconjurul internetului.

Sidney Holmes, acum în vârstă de 57 de ani, a fost condamnat în aprilie 1989 și ținut în închisoarea principală a comitatului Broward, Florida, până în luna martie 2023. Bărbatul a fost legat de un jaf armat, întâmplat în urmă cu 34 de ani, pentru că a fost văzut conducând un vehicul asemănător cu unul care fusese folosit în timpul infracțiunii, cu câteva săptămâni înainte de condamnare, transmite DailyMail.com.

Cu toate acestea, în 2020, el s-a adresat autorităților specializate susținând că este „nevinovat” iar cazul a fost redeschis. Holmes a primit vestea eliberării cu lacrimi în ochi, simțit că i s-a făcut, în sfârșit, dreptate.

Extrem de bucuros că judecătorii au renunțat la pedepsa de 400 de ani la care era condamnat, bărbatul a ținut să precizeze nu ține ranchiună: „Nu pot simți ură”, a spus el. — „Trebuie doar să continui să merg înainte”.

