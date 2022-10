„Femeia mumie” care seamănă cu Angelina Jolie a ieșit din închisoare. Cum arată acum după ce s-a îngrășat câteva kilograme

Fatemeh Khishvand, cunoscută drept „femeia mumie” care și-a făcut toate operațiile estetice posibile care să o aducă cât mai aproape de înfățișarea dorită, a fost condamnată la închisoare în 2019. În tot acest timp, se pare că tânăra iraniancă s-a schimbat considerabil, iar, recent, a decis să își arate adevărata față.

Fatemeh Khishvand a devenit cunoscută datorită postărilor în care apare cu fața complet deformată, ca urmare a celor 50 de operații estetice pe care le-a suferit, potrivit mirror.co.uk.

Sahar Tabar, cum mai este cunoscută, a fost eliberată condiționat din închisoare în decembrie 2020, iar, în aprilie, a fost la un pas de moarte din cauza infectării cu COVID-19, potrivit fanatik.ro.

Înainte de a fi condamnată, „femeia mumie” a declarat că aspectul său fizic se datorează produselor cosmetice, dar și a Photoshop-ului. Recent, Sahar Tabar și-a făcut apariția în cadrul unei emisiuni TV și a arătat complet schimbată. Se pare că, în perioada încarcerării, femeia a acumulat câteva kilograme și nu mai aduce deloc cu celebra Angelina Jolie.

În cadrul emisiunii, „femeia mumie” a mărturisit că toate aceste operații au fost făcute pentru a-și îndeplini o dorință din copilărie, aceea de a fi celebră.

