Cristi Borcea, afectat de anii petrecuți în închisoare. „Nu pot să dorm fără pastile” Ce a dezvăluit afaceristul

Cristi Borcea a petrecut 5 ani și jumătate în spatele gratiilor, după ce a fost condamnat cu executare în Dosarul Transferurilor și în Dosarul Retrocedărilor din Constanța. Omul de afaceri și-a amintit că perioada 2014 și 2019, petrecută în arest, a fost cea mai grea din întreaga sa viață, acesta făcând de curând câteva mărturisiri tulburătoare.

Citește și: Valentina Pelinel a vorbit despre începuturile relației cu Cristi Borcea. Ce a mărturisit: „Nu este greu să fii doamna Borcea”

Cristi Borcea, marcat de viața în arest

Cristi Borcea a dezvăluit că viața în arest, departe de familie, l-a marcat și și-a lăsat amprenta asupra propriei persoane. De-a lungul celor cinci ani, catalogați drept cei mai grei din viața sa, Borcea a dezvăluit că ajunsese să plângă în pragul sărbătorilor, fiind sigur în spatele gratiilor.

„Dimineața apel, te sculai la 6, pregăteai patul, după aceea îți făceai mic dejun și te duceai la muncă. De sărbători plângeam. Normal, când ne uitam la televizor și vedeam, sărbătorile erau cele mai dureroase și sunt cele mai dureroase pentru cei care sunt acolo.

Ar trebui să li se dea permisii să stea lângă familii. Am văzut foarte mulți deținuți terminați și în imposibilitatea de a fi redați societății, în momentul în care 60-70% își distrug familiile acolo. Sunt 4, 5, 6 ani în care unii nu își văd soția, copiii. Se destramă familiile. Noi acolo aveam ore speciale de reeducare. În momentul în care nu îi dai timp cu familia, nu o să îl reeduci niciodată”, a declarat Cristi Borcea, potrivit Viva.

Citește și: Cristi Borcea își petrece Crăciunul cu toți cei nouă copii ai săi. Ce imagine a postat Valentina Pelinel pe site-urile sociale

Cristi Borcea a declarat că reușește să adoarmă doar cu ajutorul medicamentelor

Mărturisind în ce măsură l-au afectat anii petrecuți în penitenciar, departe de familie, Borcea a explicat și că a suferit din punct de vedere psihic. Afaceristul a recunoscut că nu mai poate dormi fără medicamente. Acesta a povestit cum împărțea camera cu alte 12 persoane.

„A fost greu. Eu am făcut cel mai mult dintre toți, 5 ani și 6 luni. Asta e. Cea mai de preț este libertatea și sănătatea. Bine că am rămas întreg ca fizic, la cap sigur nu am rămas. M-a afectat din moment ce nu pot să dorm fără medicamente. Și acolo aveam voie să le iau, veneau seara, îți dădeau ce pastilă aveai nevoie, era o strictețe mare. Noi stăteam 12 în cameră. Asta e, au fost vremuri grele. Bine că le-am trecut”, a adăugat afaceristul.

Cristi Borcea, despre sarcina soției lui, Valentina Pelinel

Un moment controversat din viața afaceristului a avut loc în timp ce acesta se afla după gratii. Mai exact, faptul că actuala lui parteneră, Valentina Pelinel, rămăsese pe atunci însărcinată. Deși era căsătorit cu Alina Vidican, care la rândul ei aștepta cel de-al doilea copil cu el, se zvonea că ar fi primit vizite și de la Valentina Pelinel, cea care i-a devenit ulterior soție. Borcea a declarat că el și Valentina Pelinel au apelat însă la fertilizarea în vitro.

„Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul”, a declarat afaceristul. Cristi Borcea și Valentina Pelinel au împreună trei copii, însă fostul acționar de la Dinamo are în total 9 moștenitori, cu femei diferite.

Ai un nou episod iUmor disponibil acum în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi toate momentele în AntenaPLAY.