Motivul incredibil pentru care o soacră insistă ca nora să nu-și mai alăpteze bebelușul. Ce a dezvăluit proaspăta mămică

Mama a insistat că fiica ei, în vârstă de patru luni, nu are voie să stea peste noapte la bunici, deși aceștia i-au amenajat un dormitor. Supărată pe decizia nurorii, bunica bebelușului vrea să întreruptă rutina de alăptare a copilului pentru a putea petrece mai mult timp cu nepoțica sa.

Motivul incredibil pentru care o soacră insistă ca nora să nu-și mai alăpteze bebelușul

Într-o postare pe forumul Mumsnet, mama a recunoscut că și-a supărat socrii după ce i-au arătat un nou dormitor cu tematică prințesă, pe care au cheltuit mulți bani. Femeia a explicat, potrivit Mirror: „Am fost la socrii noștri la prânz în ziua de Anul Nou și soacra a anunțat că vrea să ne arate ceva la etaj. Așadar, am urmat-o și ne-a dezvăluit noul dormitor al fiicei noastre, tot împodobit cu prințese roz și unicorni (nu pe gustul meu, dar în mod clar a făcut mult efort).

Ea a continuat prin a cere ca prima noapte în camera aceea a bebelușului să fie săptămâna viitoare. Fiica mea abia împlinește patru luni și să o ducă la culcare este o provocare în acest moment, așa că am fost puțin șocată și am simțit că a sărit puțin limita. Nici măcar nu am discutat despre petrecerea nopții acolo a fiicei mele. Practic, i-am spus soacrei mele că, deși camera arăta grozav, este mult prea devreme. Sincer, nu cred că voi fi încă încântată de idee pentru mulți ani.”

Cum era de așteptat, bunicii nu i-a picat bine refuzul nurorii. „Soacra nu a spus mare lucru, dar a fost în mod clar puțin dezamăgită. Mai târziu, mi-a trimis un mesaj pentru a-mi spune că este supărată, deoarece a depus mult efort și așteaptă cu nerăbdare să fie folosită cameră. Ea a întrebat când am putea începe. I-am spus că, deoarece fiica mea este alăptată și de multe ori doarmim împreună, va mai dura mult timp.”

Mai târziu, mamei i-a părut rău pentru ce i-a spus soacrei. ”Ieri, m-am gândit la asta și m-am simțit rău pentru soacra și am început să mă gândesc, poate peste câteva luni, dacă fiica va bea lapte din sticlă și nu doarme atât de des, am putea încerca și să vedem cum merge. Dar apoi am văzut un mesaj care a apărut pe telefonul soțului, așa că l-am ridicat și am citit conversația lor (da, știu că nu ar trebui). Soacra i-a spus de fapt soțului că „nu trebuie să mă lase să alăptez mai mult decât este necesar pentru a o împiedica pe fiica nostră să doarmă peste noapte la ei acasă.”, a mai zis femeia.

