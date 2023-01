Au privit o fotografie realizată la plajă și au descoperit un detaliu care le-a dat fiori pe șira spinării. Ce se observă în poză

În imaginea pe care familia a analizat-o, apar tatăl și fiica cea mică. Ei sunt pe plajă și în spatele lor se află mai multe persoane în apă, dar și un câine.

Totuși, ascuns bine în apă, mai este ceva. Când familia s-a întors acasă, a observat o formă sinistră în apă, în spatele lor. Ei au crezut că este vorba despre înotătoarea unui rechin.

Citește și: El e bărbatul care a vrut să semene cu „diavolul în carne și oase”. Suma fabuloasă pe care a cheltuit-o pentru implantul de coarne

Au privit o fotografie realizată la plajă și au descoperit un detaliu care le-a dat fiori pe șira spinării

Fotografia a fost făcută la Carrum Beach și, în ziua respectivă, mai multe persoane au semnalat prezența rechinilor în golful vecin. SES Chelsea a postat pe Facebook:

”Ieri am postat despre apariția unui rechin, chiar lângă plajă, între Bonbeach și Chelsea. Ei bine, mai târziu, am primit un mesaj de la o familie, care ne urmărește pagina și care se afla la Carrum Beach, mai devreme în această dimineață. A fost prima vizită a micuțului lor la plajă, iar partenerul domnului a făcut câteva fotografii pentru a imortaliza momentele. Mai târziu, când au ajuns acasă și s-au uitat la poze, au observat ceva în apa puțin adâncă, chiar în spatele lor, acesta era rechinul nostru?”, potrivit The Sun.

În ciuda dovezii, internauții nu au fost siguri dacă era înotătoarea unui rechin sau nu. Un utilizator a spus: ”Nu ar putea fi unul foarte mare, având în vedere dimensiunea câinelui și adâncimea apei”.

Citește și: Ce a putut să facă o cumnată miresei, chiar la nuntă. Imaginile au devenit virale

Un altul a notat: ”Pare nu prea adânc pentru un rechin care ar putea avea o înotătoare de acea dimensiune, judecând după locul în care se află câinele și tipul din stânga.”

Un al treilea internaut a comentat: ”„Sunt de acord cu faptul că ar trebui să se țină cont de asta – dar este foarte puțin probabil ca un rechin care navighează în adâncuri să nu fie văzut și cei din fotografie să nu fie conștienți”.

Citește și: Un băiat avea mâncărime de piele și mama lui a crezut că e doar o alergie. Medicii i-au pus un diagnostic grav

În zonă chiar a fost prezent un rechin, lângă plaja Aldinga, la sud de Adelaide. Într-un clip luat de pescari de pe vasul lor, rechinul poate fi văzut înconjurând barca sub suprafața apei la mai puțin de jumătate de milă de țărm.

Actorii serialului Lia - Soția soțului meu, primele dezvăluiri și imagini exclusive din culise. Vezi episodul în AntenaPLAY.